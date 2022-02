MON wybrał już nowe fregaty dla wojska, ale się tym nie chwali

W lipcu 2021 r. z wielką pompą podpisano umowę na budowę trzech fregat dla Polski. W grudniu konsorcjum PGZ-Miecznik przekazało MON trzy projekty koncepcyjne platform okrętowych wraz z wariantową propozycją zintegrowanego systemu walki. 10 lutego 2022 r. mieliśmy się dowiedzieć, kto zostanie zwycięzcą kontraktu, wycenionego na 8 mld. zł. Tak się nie stało.

Trzy warianty

Wyboru dokonano

Nadal musimy czekać na szczegóły

Coraz więcej niewiadomych

Duża waga projektu

Tym samym kolejne decyzje co do Miecznika znalazły się po stronie MON, który ma ocenić i wybrać rozwiązanie najbardziej odpowiadające potrzebom Marynarki Wojennej RP. Według opublikowanego harmonogramu wybór oferentów ma nastąpić w lutym 2022 r. Podano nawet konkretny dzień - 10 lutego.To ważne, ponieważ zgodnie z planami budowa pierwszej fregaty ma się rozpocząć w 2023 r. Pierwszy okręt ma być gotowy do czerwca 2028 roku, drugi 5 lat później, czyli w 2033, a ostatni w rok później.Tymczasem 10 lutego minął, do końca miesiąca pozostały 2 tygodnie i nie ma żadnej informacji na ten temat. Wciąż nie wiemy, jak będzie wyglądała fregata dla Polski, budowana w kontrakcie wartym 8 mld zł.Suma ta wydaje się zaniżona, ale okręty będą budowane w konfiguracji 1+2, podobnie jak Kormorany. Budowa kolejnych rozpocznie się po wszechstronnych testach i wprowadzeniu ewentualnych zmian w pierwszej jednostce.Równie dobrze zatem, jeśli za kilka lat braknie w budżecie pieniędzy, MON będzie mógł odłożyć budowę kolejnych jednostek lub z niech zrezygnować.Kiedy minął 10 luty pojawiły się obawy, że teraz, kiedy Miecznik wszedł w fazę wyboru platformy okrętowej dla przyszłej polskiej fregaty, zacznie dryfować.Wprawdzie konsorcjum PGZ-Miecznik już wcześniej informowało, ze zrobiło wszystko, aby tak się nie stało, przygotowując związane z wymogami wojska propozycje, ale kiedy minął termin ogłoszenia zwycięzcy kontraktu, ożyły złe wspomnienia z osiemnastoletniej budowy Gawrona. Ślązaka.Pierwszy wariant - minimalny - odnosi się do wymagań przewidzianych w ramach najniższego budżetu na projekt. Propozycje kolejnego - optymalnego wykraczają poza wymagania zawarte w wariancie pierwszym, ale nadal mieszczą się w górnej granicy finansowej programu. Ostatni, zgłoszony raczej pro forma, zawiera propozycję wymagań, które wykraczają poza zakładany budżet MON.MON rozwiewa obawy co do możliwych opóźnień w wyborze projektu polskiej fregaty.- Wyboru dokonano. Podany termin był dla wojska, a nie dla prasy. Nie mówiliśmy, że zaraz będziemy to ogłaszać. Wcześniej trzeba wyjaśnić drobne kwestie formalne związane z wyborem i go zatwierdzić. Nigdy nie zapewnialiśmy, że dokładnie 10 lutego ogłoszona zostanie oficjalna informacja kto jest zwycięzcą - uspakaja w rozmowie z WNP.PL ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia.Informacja na ten temat będzie na dniach. Rzecznik AU przestrzega jednak, żeby nie liczyć na zbyt wiele. I nie dlatego, że wojsko chce wszystko utajniać, ale ze względu na wymogi porozumienia, zawartego w formule business-to-business (umowa B2B).To, jakie konkretnie będzie wyposażenie, systemy walki fregat, będzie wiadomo dopiero, kiedy zostaną podpisane umowy z konkretnymi wykonawcami - przypomina ppłk Płatek. Wciąż nie ma podpisanych umów B2B, które by wskazywały, jaka jest dokładnie konfiguracja fregaty.Partnerzy biznesowi przedstawili szacunki wraz z deklaracjami, na podstawie których dokonano oceny punktowej, która przełożyła się na wskazanie, który wariant jest preferowany. Teraz będziemy rozmawiać z partnerem, który zdobył najwięcej punktów w wariancie pierwszym.Jeśli dojdziemy do porozumienia i zmieścimy się w wyznaczonym budżecie wojskowym, wówczas zawarte zostanie porozumienie, o którego szczegółach będzie można powszechnie mówić.Jeśli jednak wojsko nie dojdzie do porozumienia w wariancie pierwszym, to rozpoczną się rozmowy w wariancie drugim.- Jest bardzo mała różnica w ofertach dotyczących wariantu pierwszego i drugiego, zarówno cenowo, jak i jakościowo. Oferty są praktycznie równorzędne - podkreśla ppłk Płatek.Zobacz też: Finlandia się zbroi. Neutralność to za mało w razie agresji Nadal zatem musimy czekać na szczegóły dotyczące kontraktu na Miecznika i wielu rzeczy nie można być pewnym. Pesymiści przestrzegają, że wciąż może być różnie z umowami dotyczącymi przedstawionych wariantów polskiej fregaty.Może się jednak zdarzyć i tak, iż żaden z projektów rozpatrywanych przez Polską Grupę Zbrojeniową w ramach programu Miecznik nie będzie rozwiązaniem optymalnym dla Marynarki Wojennej RP.Nie dlatego, że nie są nowoczesne. Najpewniej jednak wojsko będzie chciało konfigurację okrętów dostosować maksymalnie do polskich wymogów. Według PGZ propozycje platform okrętowych projektowane są z należytym zapasem, pozwalającym na dopasowanie każdej z nich do potrzeb SZ RP.Tych wymogów również nie znamy. Nie przypadkowo ostatnio mówi się, że MON coraz więcej szczegółów kontraktów okrywa tajemnicą. Tak jest również z Miecznikiem. Nadal nie wiemy, jakie okręty chcemy budować dla MW RP oraz jakie przewiduje się dla nich uzbrojenie.Jak dotąd znają je jedynie MON i PGZ . Dlatego dyskusja na ten temat, przy wciąż pojawiających się opiniach, że fregaty w Zatoce Gdańskiej nie mają racji bytu, jest tak trudna.Po obietnicach polityków, których marynarze słyszeli już wiele, polska MW wciąż „szoruje po dnie”. Na jej wyposażeniu są 52 okręty różnych typów, których średnia wieku to 35 lat.W ciągu ostatnich 20 lat MW pozyskała 9 okrętów, z czego dwa dla jej potencjału bojowego największe - to Ślązak i niszczyciel min Kormoran. W tym czasie wycofano z służby 54 jednostki. Wielozadaniowe fregaty rakietowe znacząco zwiększyłyby potencjał bojowy MW, całych SZ RP oraz NATO. Stąd tak duża waga tego projektu.