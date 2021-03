MON wysyła szalupę przemysłowi i marynarce. Minister będzie dowodził osobiście

Poznaliśmy szczegóły dotyczące budowy fregat wielozadaniowych w programie Miecznik, zapowiedzianej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, w lutym 2021 r. W marcu MON poinformowało o rozpoczęciu procedury pozyskania nowych okrętów. Kiedy i jakie jednostki dostaną marynarze?

60 mld zł dla marynarki

Deklaracje racjonalizowania całkowitej klęski

Unieważniane postępowania

Szalupa ratunkowa dla marynarki i przemysłu

Kadrowa karuzela wymiotła specjalistów

Teraz będzie inaczej?

Przyznał to sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej 16 marca 2021 r., poświęconego stanowi polskiej marynarki wojennej i jej modernizacji.- Marynarka wojenna posiada zadowalający poziom zdolności operacyjnych tylko w obszarze rozpoznania oraz zwalczania zagrożeń minowych na morzu. Natomiast zdolności operacyjne w obszarze zwalczania celów nawodnych i podwodnych, obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej są znacznie ograniczone - uważa wiceszef MON.MON odniósł się również do harmonogramu dostaw i kosztów pozyskania nowych okrętów. Ma on być przygotowany w toku negocjacji z wykonawcą.- Zakładam, że proces budowy przebiegnie szybko i płynnie. Terminy dostaw okrętów zostały określone w Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 - zapewnia minister Błaszczak Defence24.Podkreśla, że na powstanie trzech nowych okrętów przewidziane będzie finansowanie, dlatego projektowi nie grozi scenariusz programu Gawron, w trakcie którego brak pieniędzy wypaczył cały projekt.Według informacji wiceministra Skurkiewicza, 3 fregaty obrony wybrzeża marynarze dostaną do 2033 r. Do 2035 r. na ich budowę oraz jednostek wsparcia ma zostać przeznaczonych 60 mld zł.Za te pieniądze MW ma dostać w latach 2024-2027 okręty rozpoznania radioelektronicznego Delfin oraz dwie jednostki hydrograficzne. W 2024 r. natomiast okręt ratowniczy w programie Ratownik.W 2026 r. marynarze mają odebrać zbiornikowiec paliwowy Supply, a w 2027 r. okręt wsparcia Bałtyk. Zaś do 2030 r. pływające jednostki demagnetyzacyjne. Do 2034 r. przewidziano odebranie dwóch nowych okrętów podwodnych dla Orki.Paweł Poncyliusz uważa, że MON próbuje tymi deklaracjami racjonalizować całkowitą klęskę w Marynarce Wojennej w ciągu ostatnich 6 lat. - W tym czasie nie zbudowano, nie zakupiono ani jednego nowego okrętu. Oddano jedynie do użytku to, co rozpoczęto przed rządami PiS - twierdzi Poncyliusz.Według Czesława Mroczka, byłego wiceszefa MON, terminy podane przez Skurkiewicza to wyrok na Marynarkę Wojenną, a nie rozwiązanie jej problemów. Przypomina o koncepcji wspólnego zakupu okrętów podwodnych z Norwegią i Holandią, zarzuconej za czasów, gdy szefem MON był Antoni Macierewicz.Podobnie było z planem okrętów obrony wybrzeża - korwet i patrolowców Miecznik i Czapla, na które MON dało zielone światło w 2014 r. W 2016 r. nowy minister obrony Antoni Macierewicz unieważnił oba postępowania.Nie inaczej było z innymi programami, np. zbiornikowcem Supply, na który postępowanie IU uruchomił w kwietniu 2016 r. Pierwszy okręt miał zostać dostarczony do końca 2020 r. Jednak w sierpniu 2017 r. postępowanie unieważniono.Podobny los spotkał Ratownika, na który MON przeznaczył 755 mln zł. PGZ zażądała dwa razy tyle, jednak szef resortu nie zgodził się na zwiększenie dotychczasowych, i tak już niemałych jak na okręt ratowniczy, środków.W kwietniu 2020 r. IU odstąpił od realizacji tego kontraktu. Wrócono do niego po protestach pracowników PGZ Stocznia Wojenna. Pod koniec maja 2020 r. Błaszczak informował o zatwierdzeniu przez resort dokumentów na zakup Ratownika.Projekt Miecznika też zepchnięto na dno szuflady i odkurzono niespodziewanie po ubiegłorocznych protestach stoczniowców. Komentujący uznali, że rozpoczęcie procedur w tym programie ma być szalupą ratunkową nie tylko dla marynarki wojennej, która tonie z braku nowych okrętów, ale głównie dla polskiego przemysłu stoczniowego.Powód uruchomienia Miecznika nie ma znaczenia. Ważne, by ta szalupa ratunkowa, rzucona przemysłowi stoczniowemu, nie przeciekała. Czyli by program nie wpadał na miny utrudniające jego zakończenie. Ryzyko, że to możliwe, wciąż istnieje.Wysokiej rangi wojskowi, z którymi rozmawia WNP.PL, twierdzą zgodnie, że bardzo dobrze, iż wreszcie podjęto decyzję o budowie nowych okrętów. Wciąż jednak otwarte jest pytanie: Co dalej?Bo choć fajnie jest zakomunikować, że idziemy w kierunku budowy trzech Mieczników, to teraz trzeba jeszcze tę decyzję obudować konkretnymi działaniami, aby tempo marszu było dobre i projekt zakończył się w rozsądnym czasie i za rozsądne pieniądze.Trzeba usiąść z partnerami zagranicznymi, wybrać najlepszą ofertę. Kto będzie reprezentował naszą stronę wobec dużych graczy niemieckich, francuskich czy holenderskich? Nigdy nie budowaliśmy okrętów tej wielkości, tamci produkują je co kilka lat, można powiedzieć seryjnie. Kto dokona wyboru najlepszych dla marynarki systemów walki?Czytaj też: Okręty dla Kormorana będą w terminie, tyle że... rok później W MON karuzela kadrowa, która zaczęła się kręcić w 2015 r., wymiotła ze stoczni i z Inspektoratu Marynarki Wojennej specjalistów, którzy mieli o tym pojęcie. Teraz nie ma za bardzo kto tego zrobić.Zdaniem gen. broni w st. spocz. Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych, klinicznym przykładem nieudolności resortu jest program Gawron, zakończony Ślązakiem.Dopiero po 18 latach budowy za dwukrotnie większe pieniądze, niż zakładano, okręt trafił do służby w 2019 r. Tak, zdaniem generała, kończy się polityczne kierowanie projektami i uleganie terrorowi związkowemu.Co nie znaczy, że przy sprawnym zarządzaniu projektem nie można w polskich stoczniach zbudować nowoczesnego okrętu. Przykładem niszczyciel min Kormoran, z których jeden jest już w służbie, a dwa następne w budowie.Problemem jest też czas. MON przyznaje, że o tak dużym i złożonym projekcie, dającym zupełnie nowe możliwości i kompetencje marynarce i stoczniowcom, należy myśleć bardziej w perspektywie dekad, a nie lat. Jeśli umowa na Miecznika zostanie podpisana w połowie roku, to na okręty i tak będziemy musieli poczekać 12 lat.Dlatego gen. Skrzypczak uważa, że aby sprawnie zarządzać projektem budowy okrętów w naszych stoczniach, trzeba wcześniej zbudować solidne konsorcjum wiarygodnych firm z doświadczeniami, z silnym merytorycznie zespołem kierującym.Odciąć się przy tym od spółek, które widzą szansę na przetrwanie na krawędzi upadłości kosztem budżetu MON i pieniędzy podatnika. Nie wnoszą one bowiem nic do projektu poza kłopotami.Tyle że takie działania nie idą w parze z politycznymi potrzebami. Do tego marynarka, która najwyraźniej kluczyła, mówiąc wcześniej, że chce mieć korwety, później fregaty, nie ma dziś żadnego marynarza na stanowisku bliskim centrum decyzyjnego, który wspierałby jej interesy.Do tej pory zawsze, kiedy pojawiały się problemy, rządzący szukali pieniędzy w najdroższych projektach marynarki wojennej. Czy teraz będzie inaczej?