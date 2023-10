Moskwa nielegalnie kupuje części do Kindżałów i Iskanderów. Zangażowana jest polska firma

We francuskich stronach BFM Business i Capital.fr ukazały się informacje na temat śledztwa prowadzonego przez dziennikarzy z rosyjskiej gazety internetowej The Insider na temat udziału zachodnich firm w dostawach dla rosyjskiego wojska. Jest tam także polski ślad.

We francuskich stronach BFM Business i Capital.fr ukazały się informacje dotyczące niedawno przeprowadzonego dochodzenia przez dziennikarzy niezależnej gazety internetowej specjalizującej się w dziennikarstwie śledczym i weryfikacji faktów The Insider.

W śledztwie oskarżono kilka firm o kontynuowanie, pomimo obowiązywania sankcji, dostaw sprzętu i komponentów na potrzeby rosyjskiej produkcji rakiet. Jak podano śledztwem dziennikarskim objęto firmy z Niemiec, Litwy, Łotwy, Belgii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a także z Polski.

Zachodnie firmy pomimo sankcji dostarczały do Rosji procesory, oprogramowanie, narzędzia i kable potrzebne do produkcji rakiet

Według raportu - firmy dostarczały podzespoły spółce KB Mashinostrojenie, będącej częścią grupy Rostec, która produkuje rakiety hipersoniczne Kindżał i rakiety balistyczne Iskander. Dostawy obejmowały procesory, oprogramowanie sterujące, narzędzia i kable - czytamy w materiale w portalu Capital.fr.

Aby dyskretnie dostarczać te komponenty do Rosji firmy korzystały z pośredników w tym chińskiej firmy ETC Electronics Ltd posiadającej biura w Europie i w Rosji. Szefem moskiewskiego biura tej firmy jest osoba, która według śledczych, na stałe współpracuje z państwową spółką Rostec i rosyjskich resortem obrony.

Rosyjscy dziennikarze śledczy wskazali kraje i firmy zaangażowane w nielegalny handel z Rosją, jest także polski ślad

Chińczycy pośredniczyli w dostawach chipów amerykańskiej firmy Texas Instruments. W mechanizm omijania sankcji zaangażowane są niemieckie firmy spedycyjne: Advantek GmbH oraz R-Logistik GmbH, które specjalizują się w dostawach i transporcie materiałów, systemów automatyki, okablowania i narzędzi przemysłowych.

Według dziennikarzy, elementy objęte sankcjami były transportowane za pośrednictwem różnych spółek i sieci pośredników korzystając między innymi, jak czytamy w informacji z - polskiej firmy transportowej InterTrans.

Nie przekazano żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących polskiej firmy transportowej, która została wymieniona w artykule. Ze swej strony wysłaliśmy drogą e-mailową zapytania do spółek zajmujących się spedycją o nazwie "InterTrans". Do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. Planujemy kontynuację tematu.

Rosyjscy niezależni śledczy - jak czytamy w Capital.fr - stawiają pytania, czy bez pomocy zagranicznych dostaw możliwe byłaby produkcja rosyjskich rakiet, wartość każdego pocisku wynosi około 10 milionów dolarów.