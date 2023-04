MSZ: Polska potępia ataki rakietowe ze Strefy Gazy na Izrael

Polska potępia ataki rakietowe ze Strefy Gazy na Izrael oraz akty przemocy popełnione na terenie meczetu Al-Aksa w Jerozolimie - podkreśliło w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"MSZ potępia ataki rakietowe ze Strefy Gazy na Izrael oraz akty przemocy popełnione na terenie meczetu Al-Aksa w Jerozolimie. Wzywamy obie strony do powstrzymania działań, mogących prowadzić do dalszej eskalacji napięcia, zwłaszcza podczas świąt Ramadanu, Paschy i Wielkanocy" - podkreśliło MSZ we wpisie na Twitterze.

Palestyńscy bojownicy wystrzelili co najmniej dziewięć rakiet ze Strefy Gazy w kierunku Izraela po starciu na Wzgórzu Świątynnym w środę w nocy, prowokując ataki lotnicze, które według Izraela były wymierzone w miejsca produkcji broni islamskiej grupy Hamas, która kontroluje enklawę.

Reuters podał, że izraelska policja starła się w środę wieczorem drugi raz z rzędu z muzułmańskimi wiernymi w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie. Eskalacja w czasie świętego dla muzułmanów miesiąca Ramadanu i rozpoczynającego się w środę wieczorem żydowskiego święta Paschy spowodowała wymianę ognia w Strefie Gazy i podsyciła obawy przed dalszą przemocą.

Policja weszła do kompleksu Al-Aksa i próbowała ewakuować wiernych, używając granatów ogłuszających i strzelając gumowymi kulami, poinformował personel Waqf, jordańskiej organizacji zarządzającej kompleksem. Izraelska policja przekazała, że dziesiątki młodych ludzi wniosły do meczetu kamienie i petardy i próbowały zabarykadować się w środku. Waqf stwierdził natomiast, że policja weszła do meczetu przed zakończeniem modlitw.