Mundurowe problemy polskich żołnierzy mogą w końcu przejść do historii

Pod koniec sierpnia 2023 r. otwarto najnowszy zakład wchodzący w skład Przedsiębiorstwa Ochronnego Maskpol należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Na nowej linii produkcyjnej będą szyte mundury dla Wojska Polskiego. Armia z ich pozyskaniem ma wciąż problemy...

Firma Maskpol z siedzibą w Konieczkach uruchomiła nową taśmę produkcyjną, szyte będą tam mundury dla żołnierzy.

Dla wojska, które z mundurami ma kłopot nie od dziś, to dobra informacja: zwiastuje kolejne zamówienia na tzw. sorty mundurowe.

Spółka, która w tym roku obchodzi jubileusz 55-lecia powstania, produkuje też hełmy, kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe i odzież ochronną.

Rok 2022 Maskpol zakończył rekordowym poziomem obrotów, przekraczającym 400 mln zł. W tym roku zaplanowano zwielokrotnienie produkcji kamizelek kuloodpornych.

Zgodnie z umową z kwietnia br. zakład ma dostarczyć kilkadziesiąt tysięcy kamizelek kuloodpornych KKZ-01 dla polskich sił zbrojnych. Wartość umowy dla części gwarantowanej w 2024 r. i opcji przewidzianej na 2025 r. wyceniono na blisko pół miliarda zł.

Planuje się też stworzenie infrastruktury do produkcji opancerzenia dla wozu bojowego Borsuk. Maskpol wciąż też rozbudowuje moce produkcyjne oraz wprowadza do oferty nowe produkty, m.in. nowy wzór umundurowania, testowany obecnie przez nasze wojsko w Częstochowie.

Do otwarcia nowego oddziału zakładu, zlokalizowanego w Częstochowie, przygotowywano się przez ostatnie dwa lata. Sprowadzono nowoczesne programowalne maszyny do szycia i wprowadzono zadaniowy podział pracy.

Wkrótce mają pojawić się wielkie maszyny do wykrawania materiału. Rozbudowano też zaplecze socjalne dla załogi (stołówka i pokój wypoczynku). Obecnie zatrudnionych jest tu 250 osób - głównie szwaczki, pracujące na 2 zmiany.

Wojsko z pozyskaniem odpowiedniej liczby i jakości mundurów ma kłopoty od dawna

Jak powiedział Sebastian Chwałek, akceptacja tej inwestycji przez Polską Grupę Zbrojeniową w obecnej sytuacji, kiedy budowana jest 300-tysięczna armia, była formalnością. Zakład wciąż powiększa produkcję.

- Nasze działania stanowią odpowiedź na istotnie zwiększone potrzeby Wojska Polskiego, zwiększamy moce produkcyjne w związku z zawartymi i negocjowanymi kontraktami z Agencją Uzbrojenia i Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych RP - powiedział prezes Maskpolu Adam Ogrodnik.

Wojsko z pozyskaniem odpowiedniej liczby i jakości mundurów ma kłopoty od dawna. Najpierw te szyte w polskich zakładach nie były dobrej jakości i rozłaziły się w szwach... Potem okazało się, że nasze mundury, z powodu użycia nici kiepskiej jakości, "świecą" w podczerwieni jak latarnie, demaskując położenie żołnierzy.

W 2014 r. przetarg na 160 tys. mundurów dla wojska wygrała zagraniczna firma, która zaproponowała za ich uszycie zaledwie 40 mln zł. W wojsku zaczęły krążyć złośliwe uwagi na temat złej jakości umundurowania, które szyły fabryki w Chinach czy Bangladeszu.

W latach 2015 i 2016 ówczesny szef resortu obrony Antoni Macierewicz wstrzymał w ogóle zakup umundurowania. W efekcie podczas manewrów Dragon 2017 wyciekły zdjęcia żołnierzy ćwiczących w połatanych mundurach, a nawet w dresach.

Aby załatać „dziurę" braku mundurów powstałą z powodu rezygnacji z ich nabycia, w 2018 r. armia wybrała się na wielkie zakupy umundurowania. W listopadzie tego roku wojsko podpisało kontrakt z firmą Maskpol na dostarczanie 148 tys. mundurów, przedmiotów mundurowych (paski, szelki itp.) i ekwipunku na kwotę blisko 80 mln zł. Żołnierze mieli je dostać w ciągu dwóch kolejnych lat.

Mundury szyje polska firma, również potrzebny materiał produkowany jest w Polsce

Wydawało się, że uda się nadrobić wcześniejsze zaległości, zwłaszcza że wcześniej, w marcu 2018 r., Maskpol dostał umowę na dostawę 40 tys. mundurów polowych (wzór 2010) oraz 60 tys. mundurów polowych letnich (wzór 2010) za 40 mln zł.

Na podstawie umów zawartych w październiku i listopadzie 2018 r. do grudnia 2019 r. Maskpol dostarczył 148 tys. mundurów, w tym 97,5 tys. kompletów mundurów polowych oraz 50,5 tys. sztuk mundurów polowych letnich.

W maju 2020 roku Maskpol podpisał kolejne dwie umowy. Miał wykonać 440 tys. kompletów mundurów, z terminem dostawy w latach 2020-2021 - w kamuflażu wz. 93 Pantera, czyli standardowym wzorze umundurowania Wojska Polskiego.

Wydaje się, że to dużo, ale jak się okazuje, wciąż niewystarczająco. Umundurowanie żołnierzy, jak i wyposażenie ich w kamizelki kuloodporne wciąż szwankuje... Zawodowy żołnierz powinien otrzymywać co dwa lata cztery komplety umundurowania.

Wojsko musiałoby zatem kupować co roku co najmniej kilkadziesiąt tysięcy uniformów. A nawet więcej, bo duże kłopoty z mundurami ma wciąż rezerwa, a do tego w ostatnich latach rozwijane są Wojska Obrony Terytorialnej, buduje się też nowe związki taktyczne. Żołnierzy wciąż przybywa.

Co ważne: mundury szyje polska firma (również materiał na mundury produkowany jest w naszym kraju). W Maskpolu oraz PGZ zapewniają o ich wysokiej jakości, a ich produkcja cały czas się zwiększa.

To zaś daje nadzieję, że wkrótce usłyszymy o kolejnych dużych zamówienia umundurowania dla żołnierzy. Kiedy będzie wiadomo, ile wojsko chce ich kupić, łatwiej będzie ocenić, czy będą to zakupy wystarczające, aby problemy żołnierzy z mundurami przeszły w końcu do historii.