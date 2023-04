Na kontrakcie na Borsuki się nie skończy. Wojsko chce kupić wóz, którego jeszcze nie ma

Jeśli ktoś sądził, że zakup tysiąca czołgów z Korei Południowej to rekord nie do pobicia, mylił się. MON kontraktuje 1,4 tys. bojowych wozów piechoty Borsuk. Co więcej, dołączyć do nich mogą jeszcze większe wozy made in Poland, o ile poradzą sobie z zagraniczną konkurencją.

Hurtowe zakupy dla armii stały się po rosyjskiej agresji na Ukrainę marką Mariusza Błaszczaka, wicepremiera i ministra obrony narodowej.

Tak gigantycznego kontraktu, jak zamówienie 1400 Borsuków polski przemysł zbrojeniowy nie dostał od pół wieku. Nie wiadomo jak długo potrwa jego realizacja i ile będzie kosztował.

Jeśli dodatkowo nasz przemysł otrzyma zamówienie na cięższe wozy bojowe, to będziemy mieli do czynienia z potężną stymulacją krajowej branży zbrojeniowej. Zagraniczne firmy nie składają jednak broni i proponują Polsce połączenie koreańskiej oraz izraelskiej myśli technicznej.



Zanim Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło decyzję o pozyskaniu około 1400 bojowych wozów piechoty Borsuk, mówiono tez o innym wariancie. Pisaliśmy o obawach co do przyszłości Borsuków w związku z zapowiedzią MON o planach zakupu południowokoreańskich, produkowanych przez firmę Hanwha, ciężkich wozów bojowych piechoty Redback.

Wojsko kupuje Borsuki i liczy także na cięższe wozy wyprodukowane przez polski przemysł

Zgodnie z planami MON miały one współdziałać z amerykańskimi czołgami Abrams, a polskie Borsuki z koreańskimi czołgami K2. Pojawiły się spekulacje, że wymagania co do pływalności Borsuków, które spowodowały, że prace nad tym wozem bojowym znacznie się przedłużyły, niespodziewanie stały się nieważne w przypadku koreańskich wozów.

Dodajmy, że Huta Stalowa Wola, która będzie Borsuki produkować, przedstawiła również alternatywną propozycję ciężkiego, niepływającego Borsuka, która początkowo nie wzbudził jednak zainteresowania.

Spekulacje potęgowały testy Redbacka, które odbywały się na polskim poligonie, co utwierdzało w przekonaniu, że możliwy jest raczej zakup koreańskich wozów. Pojawiły się opinie, że znowu możemy kupić tysiąc wozów z Korei, co może oznaczać kres Borsuków, zanim wejdą one do produkcji.

Po poligonowych testach o Redbacku było już jednak znacznie ciszej. Za to minister obrony i wicepremier Mariusz Błaszczak szybko zatwierdził umowę ramową na zakup 1400 nowych pływających wozów Borsuk (w tym 1 tys. bojowych). Na tym jednak nie koniec.

Ku zaskoczeniu wszystkich wojsko, dla którego pływalność wozów piechoty była ważnym argumentem, zadeklarowało, że powstanie także Borsuk w ciężkiej wersji. Konsorcjum krajowych firm z HSW na czele podejmie prace nad budową drugiego eksperymentalnego pojazdu, tym razem właśnie ciężkiego Borsuka.

- Projektowany ciężki wóz bojowy piechoty będzie lepiej opancerzony i będzie przewoził więcej żołnierzy desantu niż lżejszy, pływający Borsuk. Jeszcze w tym roku ma powstać pojazd demonstrujący zastosowane technologie - poinformował w połowie marca rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek.

Dodał, że nowy wóz, tak samo jako Borsuk, będzie korzystał ze zdalnie sterowanej wieży ZSSW-30, natomiast kluczowa różnica będzie w zastosowanym kadłubie pojazdu. Nowy wóz ma wykorzystać platformę samobieżnej haubicy koreańskiej K9 (672 takie pojazdy planuje pozyskać MON), który jest większy i cięższy niż ten zastosowany w Borsuku. Na tych podwoziach są również osadzone haubice samobieżne Krab.

W przeciwieństwie do Borsuka zniesiony zostanie wymóg pływalności pojazdu, natomiast większy kadłub pozwoli na zamontowanie lepszego opancerzenia, większej ilości sprzętu na pokładzie, a także zwiększenie liczby przewożonych żołnierzy desantu; w przypadku Borsuka jest to 6 żołnierzy. Rzecznik AU dodał, że rozważane jest wyposażenie nowego wozu w armatę większego kalibru - 40 mm. Oprócz tego nowy pojazd ma być, podobnie jak Borsuk, wyposażony m.in. w wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Demonstrator nowego pojazdu ma powstać jeszcze w 2023 roku.

Zagraniczni producenci nie składają broni: wóz bojowy z Korei, wieża z Izraela

Informację tę potraktowano jako zapowiedź rezygnacji z zakupu ciężkich wozów z Korei, chociaż oficjalnie nikt tego nie potwierdził. WNP.PL zapytał, czy firma Hanwha jest gotowa do produkowania Redbacka dla Polski?

- Hanwha ma obecnie wystarczającą produkcję i zdolność do produkcji K9, Chunmoo (K239), które zostały już zamówione u różnych klientów, plus Redbacka (PL 21), który został też umieszczony na krótkiej liście w programie australijskim. Rozważana jest również linia produkcyjna z oczekiwaniem na dodatkowe zamówienia w przyszłości - odpowiedział Bae Jin-kyu, wiceprezes Hanwha Aerospace Co.

To, że odwrót od zakupu koreańskich wozów nie jest pewny, zdaje się potwierdzać prezentacja izraelskiego koncernu Elbit Systems, przedstawiona w trakcie konferencji Advanced Warfare Technology Summit w obecności przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, polskiego przemysłu i dziennikarzy. Izraelska wyraźnie proponuje naszemu wojsku koreańskiego Redbacka, który jest wyposażony w wieżę jej produkcji.

Jednym z kluczowych elementów zorganizowanego w Warszawie firmowego eventu izraelskiej firmy Elbit Systems, na którym pokazała swoje systemy do wykorzystania w siłach zbrojnych w wojskach lądowych, marynarce wojennej i siłach powietrznych, była rodzina systemów wieżowych dla kołowych wozów bojowych i transporterów opancerzonych.

Redback, proponowany oprócz Polsce również Australii, to wspólna propozycja Hanwha Defense i Elbit Systems. Wieża, która jest projektem firmy Elbit, osadzona została na podwoziu koreańskiej firmy Hanwha.

Jak wieża Elbit System wypada w porównaniu z polską ZSSW-30?

Polska przeznacza obecnie na zbrojenia tak ogromne kwoty, że trudno się dziwić, iż zagraniczne firmy mocno interesują się naszym rynkiem.

Przedstawiciele izraelskiego giganta zbrojeniowego zapewniają, co zrozumiałe, że ich system należy do najlepszych na świecie. Jeśli miałby trafić do Sił Zbrojnych RP, uzasadnione stają się obawy, czy zakup koreańskich wozów, ale z izraelskimi wieżami, nie wpłynie na przemysłową produkcję polskiej perły zbrojeniówki, czyli bezzałogowej wieży ZSSW-30? Skoro będziemy mieli gotowe wieże izraelskie, to czemu nie montować ich na Borsukach? Zwłaszcza że te polskie dopiero trafią do produkcji.

Tych wątpliwości jest więcej. Wśród najważniejszych nieodparcie nasuwa się pytanie, czy wieża Elbit System jest naprawdę lepsza od polskiej ZSSW-30?

Elbit promuje dwie wieże. Jedna to bezzałogowa UT-30Mk2 oraz druga, załogowa MT-30. Obie wykorzystują wspólne elementy i oparte są na tej samej modułowej architekturze.

Podczas warszawskiej prezentacji przedstawiciele Elbit Systems przekonywali, że oba systemy cechuje duża siły ognia, a jednocześnie są one wyposażone w nowoczesne systemy elektroniczne, w tym specjalistyczną optoelektronikę produkcji izraelskiego koncernu, a modułowa architektura pozwala na wykorzystanie ich na różnych platformach.

Największymi atutami wież UT-30Mk2 i MT-30 mają być: silne uzbrojenie, w tym armata Bushmaster II Mk 44/S sprzężona z karabinem maszynowym oraz wyrzutnia ppk Spike-LR2, w pełni zintegrowana z systemem kierowania ogniem wieży.

Zaletą jest też nowoczesny system kierowania ogniem oraz sprawdzona i przetestowana zdolność użycia amunicji programowalnej (ABM). Do tego dochodzi wysoki poziom ochrony, możliwość przeładowania pod pancerzem, modułowa architektura i wspólna baza elementowa obu wież.

Menedżerowie izraelskiego giganta zbrojeniowego podkreślali też, że wieże te są szeroko stosowane w siłach zbrojnych państw (w tym NATO) i są już sprawdzone operacyjnie. Mają je m.in. chorwackie wozy Patria AMV 8x8, rumuńskie transportery Piranha 5 czy Piranha 3+, zakupione przez Botswanę.

Izrael wybrał je dla nowych kołowych transporterów opancerzonych Eitan oraz ciężkich gąsienicowych transporterów opancerzonych Namer. Ich lokalne warianty są oferowane Australii w ramach programu Land 400 Phase 3 na bojowym wozie piechoty Redback produkcji Hanwha Defense oraz Stanom Zjednoczonym.

Bezzałogowy zdalnie sterowany system wieżowy z Polski może być hitem, także eksportowym

Specjaliści uzbrojenia Jako istotny problem izraelskiego rozwiązania wskazują zawodność i nieskuteczność w chłodniejszym klimacie. Dlatego m.in. zaniechano montowania izraelskich wież na polskich BWP-1, które swego czasu chcieliśmy modernizować.

Polska wieża ZSSW-30 pod względem funkcji nie ustępuje rozwiązaniom izraelskim. Bezzałogowy, zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30, efekt prac polskich inżynierów Huty Stalowa Wola i firmy WB Electronics, jest zaliczany przez specjalistów, z amerykańskimi włącznie, do światowej czołówki najnowocześniejszych produktów tej klasy na świecie.

Jego uzbrojenie to 30-milimetrowa armata Mk 44S Bushmaster, karabin maszynowy kal. 7,62 mm oraz podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR. W lipcu 2022 r. Agencja Uzbrojenia podpisała kontrakt z firmą HSW wart 1,7 mld zł na wyprodukowanie 70 wież ZSSW-30.

Wieża jest wyposażona w stabilizację uzbrojenia i przyrządów obserwacyjnych dowódcy i operatora, a także dodatkowe przyrządy obserwacyjne, pozwalające obsłudze na działanie w trybie awaryjnym. Jak podkreślają wojskowi i eksperci, system stabilizacji wieży i kierowania ogniem użyty w ZSSW-30 zapewnia celność nawet przy prowadzaniu ognia przy dużych prędkościach i w trudnym terenie. Inny ważny aspekt to ergonomia obsługi, możliwa dzięki wykorzystaniu pojedynczego pulpitu dla wszystkich elementów uzbrojenia.

Co ważne wieża HSW i Grupy WB jest w pełni pod polską kontrolą i nie ma żadnych ograniczeń eksportowych. To dobrze rokuje także na kontrakty zagraniczne.

Koreańskie Redbacki z wieżą izraelską, Rosomaki z polską, a co z Borsukiem?

Wieża ma być montowana na części kołowych transporterów Rosomak oraz wozach bojowych Borsuk. W listopadzie 2022 r. spółka PCO podpisała z firmą WB Electronics umowę o wartości 206 mln zł dotyczącą produkcji głowic optoelektronicznych do 70 wież bezzałogowych ZSSW-30.

Przewidziano je dla Rosomaków. Mają być zamontowane na tych kołowych transporterach do końca 2027 r. Pierwsze Rosomaki z nowymi wieżami miały trafić do polskiej armii w 2023 roku. Co ciekawe, jeszcze rok temu wydawało się, że bezzałogowa wieża z Huty Stalowa Wola może być uzbrojeniem koreańskich wozów bojowych dla Polski.

Tak wynikało z wypowiedzi samych Koreańczyków, którzy chcą nam sprzedać te wozy, m.in. Yong-Weon Yu, specjalisty z think-tanku Korean Defense and Security Forum.

To nie dziwiło, ponieważ jesteśmy jednym z niewielu państw, które mają tak nowoczesny system wieżowy, jak ZSSW-30. Korea nie ma podobnego systemu. Szybko jednak okazało się, że swoje wozy bojowe AS21 Redback, testowane niedawno w Polsce, wyposaża w izraelskie systemy wieżowe.

Czy to oznacza, że ponad tysiąc zakontraktowanych niedawno przez MON produkowanych przez HSW bojowych wozów Borsuk może być wyposażonych nie tylko w polskie wieże ZSSW-30? Wkrótce powinniśmy poznać odpowiedź.