Na Łotwie wykryto wezwania do przyłączenia się do Grupy Wagnera

Państwowa Służba Bezpieczeństwa Łotwy wykryła w internecie wezwania do przyłączenia się do najemniczej rosyjskiej Grupy Wagnera - informuje we wtorek portal Delfi.

Służba bezpieczeństwa przekazała, że były to bezpośrednie i pośrednie wezwania do przyłączenia się do tej prywatnej firmy wojskowej. Nie podano więcej szczegółów.

Zaznaczono, że dotychczas na Łotwie nie zaobserwowano żadnych zewnętrznych reklam Grupy Wagnera, takich jak np. naklejki czy inne materiały propagandowe. Wezwano mieszkańców kraju, by zgłaszali służbom, jeśli zauważą próby werbunku do tej firmy najemniczej.

Według ukraińskich szacunków do Białorusi przemieszczono łącznie 6,4 tys. najemników z Grupy Wagnera.