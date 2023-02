Na obronie Bachmutu Ukraińcy mogą więcej stracić, niż zyskać

Prezydent USA Joe Biden odwiedził Kijów 20 lutego przed pierwszą rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do stolicy Ukrainy podróżował pociągiem z Polski. Tymczasem rosną obawy o ukraińską kontrofensywę. Zaangażowanie pod Bachmutem może być dla niej przeszkodą.

Do pociągu jadącego do Kijowa Joe Biden wsiadł na granicy polsko-ukraińskiej. Po przyjeździe powiedział, że jest na Ukrainie dlatego, że teraz tutaj bije serce demokracji, która walczy o wolność. Na jego powrót na lotnisku w podrzeszowskiej Jesionce czekał Boeing C-32, którym mógł odlecieć do Warszawy.

W Kijowie prezydent zapowiedział kolejne duże wsparcie militarne Ukrainy na kwotę 500 mln dol. oraz amunicję do haubic i systemów HIMARS, pociski przeciwpancerne, radary nadzoru powietrznego i innego sprzętu.

Aby zapewnić prezydentowi maksymalne bezpieczeństwo, na kilka godzin przed podróżą strona amerykańska poinformowała o wizycie Bidena Moskwę. Komentatorzy uważają, że prezydent USA swoją wizytą pokazał, co to jest odwaga i determinacja. Wywrócił polityczny stolik, zaskakując Kreml.

Rosjanie nie bardzo wiedzieli, jak ukryć bezradność wobec wizyty amerykańskiego prezydenta, który na luzie, mimo wycia syren, spaceruje ulicami Kijowa w warunkach wojny. Według analityków to był majstersztyk.

Ta wizyta miała ogromne znaczenie dla Ukraińców, ale również europejskich sojuszników

Obok pieniędzy ważne jest też wsparcie moralne, jakie miała wizyta Bidena w Kijowie. Coraz częściej mówi się o zmęczeniu wojną. Dotyczy to nie tylko Zachodu, ale i Ukraińców. Po tej wizycie już tak nie będzie. Powinna umocnić wiarę Ukraińców w zwycięstwo.

Prezydencka podróż stanowi to też przesłanie do Zachodu, że Ameryka wciąż jest liderem demokratycznego świata. Swoją wizytą w Kijowie Biden obezwładnił swoich przeciwników w USA.

Dziś (21 lutego) Joe Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz Polakami. W ogrodach Zamku Królewskiego o godz. 17.30 wygłosi przemówienie. Planowane też jest spotkanie z Bukaresztańską Dziewiątką.

Rosjanie wciąż atakują, nie mogą jednak przełamać ukraińskiej obrony

Ta wizyta ma też duże znaczenie dla sklejania skłóconych europejskich sojuszników, którzy do tej pory odnosili się nie zawsze entuzjastycznie do pomocy Ukrainie.

W tym czasie na froncie toczyły się zacięte walki. Siły rosyjskie kontynuowały ataki wzdłuż linii Swatowe-Kreminna oraz wokół Bachmutu, a także w rejonie miasta Awdijiwka-Donieck i zachodniego obwodu donieckiego.

Oddziały rosyjskie przekroczyły granicę Rosji z obwodem charkowskim i prawdopodobnie zajęły ajęły jedną lub dwie osady graniczne.

Wojska ukraińskie odparły ataki na Hryanykiwkę i Masyutiwkę, położone ok. 50 km na północny-zachód od Swatowe.

W ciągu ostatniej doby jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy odparły ataki rosyjskich najeźdźców na terenach 11 osiedli w obwodach charkowskim, ługańskim i donieckim. Rosjanie przeprowadzili 6 nalotów rakietowych i 28 nalotów na infrastrukturę cywilną obwodów donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Amerykanie są zaniepokojeni, że uporczywa obrona Bachmutu opóźni ukraińską kontrofensywę

W ostatnich miesiącach Rosja próbowała zdobyć dane wywiadowcze w celu sabotowania krytycznej infrastruktury w holenderskiej części Morza Północnego. Poinformowała o tym w poniedziałek holenderska agencja wywiadu wojskowego MIVD.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina będzie nadal bronić Bachmutu, ale nie za wszelką cenę. Podkreślili również, że wojska ukraińskie kontynuują przygotowania do kontrofensyw w najbliższym czasie.

Według Instytutu Studiów nad Wojną oświadczenia Zełenskiego są prawdopodobnie odpowiedzią dla urzędników obrony USA, którzy są zaniepokojeni zdolnościami Ukrainy do obrony Bachmutu przy jednoczesnym prowadzeniu kontrofensywy.

Rosyjskie dowództwo wojskowe prawdopodobnie odcięło finansiście Grupy Wagnera Jewgienijowi Prigożynowi dostęp do pocisków artyleryjskich i ciężkiej bron. Jak powiedział Prigożyn to efekt jego skomplikowanych relacji z niektórymi urzędnikami rosyjskiego Ministerstwa Obrony.