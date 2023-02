Na rosyjskie drony wystarczą nawet siatki. Przemysł uczy się od żołnierzy

Chałupniczo wykonane przez żołnierzy zabezpieczenia, które miały chronić sprzęt i ratować życie, stały się przedmiotem kpin. Nie do końca słusznie.

Metalowe daszki nad wieżami czołgów nie obroniły rosyjskich czołgów przed ukraińskimi pociskami przeciwpancernymi. U trudniały natomiast opuszczenie trafionego czołgu.

Doświadczenie wojenne podpowiada walczącym żołnierzom często skuteczne pomysły chroniące ich życie. Prowizorka radzi sobie niekiedy z najnowszą technologią.

Praktyczne, żołnierskie inicjatywy ujawniają słabości uzbrojenia oraz sprzętu. Z tych doraźnych rozwiązań wyciągają wnioski producenci. To cenne podpowiedzi także dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Ze zdziwieniem i uśmieszkami spotkała się niedawna decyzja Rosjan, którzy zastanawiali się nad powrotem do montowania metalowych klatek na swoich czołgach, tym razem jednak nie prowizorycznych, wykonywanych przez żołnierzy, ale produkowanych przemysłowo.

Po co, skoro sami Rosjanie przyznali, że nie chroniły one czołgów przed przeciwpancernymi pociskami kierowanymi Javelin, które mogą atakować cel z górnej półsfery. W takim przypadku „daszek" nad wozem nie był dobrym pomysłem. Dlatego zrezygnowano z ich montażu.

Żołnierze jednak wiedzą swoje, a chcąc przeżyć na polu bitwy, sięgną po każde dostępne rozwiązanie. Nawet prowizoryczna ochrona może w niektórych przypadkach uratować czołg przed zniszczeniem z ręcznych granatników starego typu, granatami zrzucanymi z dronów czy uderzeniem samych dronów kamikadze.

Nowoczesne rosyjskie systemy amunicji krążącej obezwładnione przez siatkę

Zwracaliśmy uwagę, że najróżniejszych środków ochrony swoich pojazdów żołnierze szukają zawsze, kiedy przychodzi konfrontacja tego, czym dysponują, z potrzebami pola walki. Robili to także polscy żołnierze w Afganistanie.

Przekonali się o tym również ukraińscy żołnierze, którzy naśmiewali się jeszcze niedawno z rosyjskich rozwiązań. Co więcej, dzięki banalnym, zdawać by się mogło, osłonom udało się im uratować sprzęt.

Jest też w tym polski wątek. Wśród systemów, których nie zniszczyły rosyjskie drony kamikadze, były też polskie samobieżne armatohaubice Krab, które przekazaliśmy Ukrainie.

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje opisujące, jak do tego doszło oraz zdjęcia. Na jednym z nich widać, jak Kraba przed zniszczeniem uratowała siatka maskująca.

Dron kamikadze Orłan nie dosięgnął celu, gdyż zaplatał się w rozpiętą nad pojazdem siatkę maskującą. Kamuflaż mający utrudnić wykrycie maszyny ochronił działo i jego załogę. Załodze innego działa udało się przetrwać atak rosyjskiego bezzałogowca kamikadze dzięki zastosowaniu improwizowanej osłony. Rozpięli nad maszyną siatkę ogrodzeniową.

Mogłoby się wydawać, że tego rodzaju prowizoryczne rozwiązanie nie może ochronić pojazdu przed atakiem z udziałem dronów kamikadze, zwłaszcza takich jak rosyjski Lancet-3. A jednak...

Pogromca ukraińskiej artylerii Lancet-3 bezradny wobec liści i siatki maskującej

Amunicja krążąca Lancet-3 przedstawiana jest jako jeden z najbardziej skutecznych tego typu środków bojowych w rosyjskim arsenale i najczęściej używana w Ukrainie. Mówiono, że przechyli szalę zwycięstwa na korzyść Rosjan. Wojna również i ten rosyjski sprzęt odarła z propagandowych złudzeń.

Bezałogowiec wyposażony jest w cztery stateczniki w kształcie spłaszczonej nieco litery X, umieszczone z przodu i z tyłu pocisku. Przypomina raczej pocisk rakietowy niż drona.

Jego rozpiętość skrzydeł (przednie i tylne mają niemal takie same wymiary) wynosi 1 m, natomiast długość to 1,6 m. Masa startowa bezzałogowca to 12 kg. Przenosi głowicę bojową o wadze 3 kg.

Napęd stanowi silnik elektryczny, który zapewnia ok. 40 minut lotu. Lancet może wznieść się na wysokość do 5 km. Jego prędkość przelotowa to 110 km/h (w locie nurkowym nawet 300 km/h), a zasięg od 40 do 70 km.

Posiada głowicę optoelektroniczną z kanałem podczerwieni, pozwalającą na wykrycie celów w nocy, a także naprowadzanie telewizyjne w końcówce lotu. Rosjanie mówili o Lancecie jako o pogromcy ukraińskiej artylerii, który zniszczył wiele amerykańskich haubic M777, dział samobieżnych M 109, a także polskich Krabów.

Okazuje się jednak, że Lancet-3 nie jest bez wad - ma np. trudności z atakowaniem celów znajdujących się w ruchu, a jego głowica bojowa wybucha na pierwszej napotkanej przeszkodzie.

Zdarzało się, że podczas ataku na cele znajdujące się pod drzewami często dochodziło do detonacji głowicy bojowej w ich koronach. Zbyt słaba głowica ma problemy z przebiciem pancerzy wozów bojowych.

Na jednym z filmów zamieszczony w Twitterze można zobaczyć uradowanych ukraińskich żołnierzy po trafieniu Lancetem w ich haubicę D-20, w wyniku którego… pękła opona.

Okazało się, że przeszkoda taka jak metalowa siatka wystarczyła, aby głowica pocisku detonowała przed celem. Na tyle jednak daleko, że rozproszona energia głowicy i odłamki nie uszkodziły pancerza Kraba. Załoga została ochroniona, a działo nieuszkodzone mogło walczyć dalej. Rosjanie stracili 10 tys. dol., bo tyle mniej więcej ten dron kosztuje.

Lekcja z Ukrainy. Konieczne systemy aktywnej obrony przed atakami z góry

Nie znaczy to jednak, że zawsze kawałek siatki wystarczy do obronienia się przez dronami kamikadze, nie mówiąc już o kierowanych pociskach przeciwpancernych.

Specjaliści, którzy dokładnie analizują przebieg wojny w Ukrainie i będą to najpewniej robić jeszcze przez wiele lat, już zwrócili uwagę na pilną potrzebę modernizacji czołgów i wprowadzenia rozwiązań, które chroniłyby je przed atakami z góry.

Zwłaszcza że nie wiadomo do końca, czy obecne systemy aktywnej ochrony pancerza chronią również przed atakami pocisków spadających z góry, choć Izrael potwierdza, że jego system Trophy ochrania również przed tym.

Dotyczy to także wozów bojowych, które towarzyszą czołgom w walce i są jeszcze bardziej od nich, z powodu słabszego pancerza, narażone na zniszczenie.

Amerykanie już rozpoczęli prace nad takimi systemami. Pewnie zastanawia się nad takimi rozwiązaniami obudzona gwałtownie z rozbrojeniowego letargu Europa.

Możliwe, że praktyczne, żołnierskie inicjatywy w tym zakresie okażą się pomocne. Nic tak jak walka nie ujawnia przecież słabości i wad uzbrojenia oraz sprzętu.