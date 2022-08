Na tę broń nasze wojsko czeka już wiele lat. Jest szansa na przełom

W cieniu ostatnich gigantycznych zakupów dla armii jest lista tańszych kontraktów na uzbrojenie, równie pilnie potrzebnych naszej armii, dozbrajanej po ataku Rosji na Ukrainę. W szczególności należy do nich pozyskanie nowoczesnych systemów przeciwpancernych, których zakupy przez wiele lat zaniedbywano.

O konieczności pozyskania nowoczesnego uzbrojenia przeciwpancernego mówiono od lat. Bez większych rezultatów. Sytuację zmienia dopiero, pod silną presją czasu, wojna w Ukrainie.

Podstawowym uzbrojeniem w tym segmencie są ręczne przeciwpancerne granatniki RPG-7 oraz kilkanaście transporterów BRDM-2 uzbrojonych w przeciwpancerne pociski kierowane Malutka.

Wyrzutnie takich pocisków ma też każdy bojowy wóz piechoty BWP-1. To jednak sprzęt przestarzały. Pociski te nie są w stanie zniszczyć współczesnego czołgu, nawet bez pancerza reaktywnego.

Zakupy nowoczesnych systemów przeciwpancernych dla polskich żołnierzy przypominały niekończącą się opowieść. Obrona przeciwpancerna w pododdziałach opiera się do dziś o poradzieckiej produkcji granatniki RPG-7.

Do tego nie mamy do nich nowoczesnej amunicji. Broń ta nie jest w stanie zniszczyć współczesnego czołgu, zwłaszcza wyposażonego w pancerz reaktywny. Żadnej innej indywidualnej broni przeciwpancernej żołnierze w drużynie czy plutonie nie mają.

WNP.PL wielokrotnie informował o zawiedzionych nadziejach na zakończenia programów przeciwpancernych ujętych w planach modernizacji sił zbrojnych RP. Decyzje wciąż odkładano.

Teraz ma to się zmienić, choć decyzje dobre dla wojska nie są satysfakcjonujące dla polskiego przemysłu obronnego

Kupować w kraju czy za granicą?

Do udziału w polskich programach przeciwpancernych zgłosiło się wiele znanych firm zagranicznych, ale nad takimi systemami pracowały też intensywnie krajowe spółki zbrojeniowe.

Jak poinformowała w czerwcu Agencja Uzbrojenia, do wstępnych konsultacji rynkowych w sprawie dostaw przeciwpancernego pocisku kierowanego Pustelnik zgłosiło się siedem podmiotów, krajowych i zagranicznych. Te polskie to: Mesko, Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Mesko już w 2014 r. podpisało z Ministerstwem Skarbu Państwa umowę o wartości 15 mln zł na dofinansowanie prac związanych z opracowaniem pocisku Pirat, nad którym pracuje wspólnie z Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowym Telesystem-Mesko.

Jest on proponowany w programie Pustelnik, w którym wojsko chce pozyskać lekki przenośny pocisk przeciwpancerny o zasięgu 2,5 km. Dostawy Piratów dla wojska miały się zacząć po 2019 r. W 2021 r. Mesko miało zyskać zdolności do uruchomienia produkcji seryjnej.

Wciąż nie ma decyzji co do ich zakupu. Nadzieja w tym, że kiedy w maju 2020 r. Mariusz Błaszczak zatwierdzał umowę na zakup od Amerykanów 60 wyrzutni oraz 180 pocisków Javelin za 54,5 mln dol. netto, to zapewnił, że systemy te nie będą alternatywą dla Pustelnika.

Karabela, Pustelnik i Grot utknęły w martwym punkcie

W programie Karabela, w którym wojsko chce kupić ciężkie przeciwpancerne kierowane pociski rakietowe, od lat ze swoim systemem przeciwpancernym Moskit próbuje się przebić Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU). Jak dotąd nieskutecznie.

W pełni funkcjonalny prototyp ppk Moskit ER o zasięgu do 8-10 km dla Karabeli oraz w wersji LR o zasięgu do 2,5 km, odpalany przez jednego żołnierza z ramienia, dla Pustelnika WITU pokazał w 2020 r. Prace nad projektem, mimo braku jednoznacznych informacji, czy wojsko zechce zamówić ten produkt, planowano zakończyć w 2021 r.

Program Grot, na pozyskanie granatników jednorazowych, utknął w martwym punkcie po wycofaniu z uzbrojenia i produkcji w 1995 r. polskiego granatnika jednorazowego użytku RPG-76 Komar. Część z wyprodukowanych 100 tys. sztuk tych granatników trafiła na Ukrainę i jest z powodzeniem wykorzystywana w walce.

W programie Grot nastąpił przełom. Z korzyścią dla Norwegów

Polska Grupa Zbrojeniowa zawsze uważała, że jednorazowe granatniki powinny być wytwarzane w Polsce. W 2020 r. skarżyskie Mesko przedstawiło jednorazowy granatnik kalibru 60 mm o zasięgu do 300 m, wyposażony w głowicę przeciwpancerną lub termobaryczną, będący w 100 proc. polskim produktem.

Także Niewiadów ma licencję na czeski granatnik jednorazowy RPG-75 – tani, chwalony przez specjalsów za uniwersalność. Wcześniej, w 2017 r., spółka Dezamet z Nowej Dęby oferowała wojsku granatniki M-72, które chciała produkować na licencji. Też bezskutecznie.

W programie Grot w lipcu tego roku nastąpił przełom. Niepodziewanie Mariusz Błaszczak powiadomił o zakupie kilkunastu tysięcy jednorazowych granatników M-72 EC Mk. 1, ale bezpośrednio u producenta, w norweskiej firmie Nammo Raufoss AS.

To nowoczesna broń, wykonana z wykorzystaniem włókna węglowego, przeznaczona do zwalczania wszelkiego rodzaju wozów bojowych, w tym również czołgów.

Jego waga wynosi ok. 3,5 kg. Zasięg skutecznego ognia to 350 m. Głowica kumulacyjna może przebić pancerz grubości nawet do 550 mm. Jest wyposażona w zapalnik z podwójnym zabezpieczeniem oraz samolikwidator.

Mogliśmy dawno mieć granatnik polskiej produkcji

Kilkanaście tysięcy tych granatników, kupionych w ramach pilnej potrzeby operacyjnej (sprawdzają się w wojnie na Ukrainie), ma zostać przekazanych wojsku w krótkim czasie. Podkreśla się, że o wyborze zadecydował niezwykle ważny dzisiaj czynnik czasu.

MImo tej presji nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Nie wiadomo też, czy z zakupem wiąże się współpraca przy ich produkcji w Polsce, przykładowo w Dezamecie, który wcześniej oferował granatniki produkowane na licencji. Moglibyśmy już dawno mieć ten granatnik, do tego produkowany w kraju.

Czy decyzja ich zakupu za 150 mln zł netto kończy trwającą od lat stagnację w tym programie? Według informacji z Agencji Uzbrojenia to tylko pierwsza faza w programu Grot, konieczna ze względu na szybkie wzmocnienie potencjału przeciwpancernego. Czy to znaczy, że będą kolejne? W każdym razie jest to zachęta, by Dezamet czy inne polskie firmy nie rezygnowały.

Kolejne wzmocnienie przeciwpancernej siły armii

To jednak nie jedyne wzmocnienie przeciwpancernej siły naszej armii. Również w lipcu MON zawarło umowę ramową na dostawę niszczycieli czołgów Ottokar Brzoza. Pogram ten, który zastąpił wcześniej zamknięty program Barakuda, uruchomiono w 2019 r.

Niszczyciela czołgów ma produkować konsorcjum PGZ-Ottokar, w skład którego wchodzą m.in. Huta Stalowa Wola, Mesko i Wojskowe Zakłady Elektroniczne.

Konsorcjum ma dostarczyć wojsku pojazdy pancerne 4x4 produkowane wspólnie z czeskim partnerem Tatra Export przez Hutę Stalowa Wola we współpracy z Autosanem. Pojazdy będą uzbrojone w rakiety przeciwpancerne Brimstone, angielskiej firmy MBDA.

Prototypy systemu mają być gotowe już w przyszłym roku. Pierwsze baterie, jak zapowiada szef MON, mają uzyskać gotowość operacyjną najpóźniej w ciągu najbliższych trzech lat, chociaż niewykluczony jest krótszy czas dostaw.

Mesko czeka na decyzje

Wcześniej PGZ pokazała kilka swoich propozycji niszczyciela czołgów na podwoziu gąsienicowym – nie będzie więc miała większych kłopotów z przestawieniem tych systemów na platformę samochodową.

To bardzo ważne systemy. Wojsko miało wcześniej ponad 200 takich niszczycieli na podwoziu transportera BRDM-2 uzbrojonych w przeciwpancerne pociski kierowane Malutka-P. Dziś pozostało ich kilkanaście i to do szybkiej wymiany.

Armia ma też plany dalszej współpracy z Izraelem w sprawie pozyskiwania pocisku przeciwpancernego, który ma zastąpić obecnie produkowany na licencji ppk Spike-LR, na których produkcję wygasła umowa.

Mesko zapewnia, że jest gotowe do płynnego przejścia do produkcji tych pocisków w ich nowej wersji Spike-LR2. Czeka na decyzje.

Armia będzie dostatecznie silna przeciwpancernie?

Duże nadzieje na wzmocnienie sił przeciwpancernych armia wiąże z wprowadzeniem KTO Rosomak z wieżą bezzałogową ZSSW-30, która jest zintegrowana z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków Spike. Podobne wieże i uzbrojenie będzie miał również najnowszy BWP Borsuk.

Dla polskich żołnierzy pozyskanie skutecznej broni przeciwpancernej piechoty, po tak długim zastoju i braku efektów, to znaczący sukces.

Pytanie, czy to, co już zrobiono, wystarczy, aby polska armia, która ma być największą armią pancerną, liczącą według deklaracji MON ok. 1,6 tys. czołgów, była też dostatecznie silna przeciwpancernie? Pytanie to, niestety, wciąż wydaje się retoryczne.

