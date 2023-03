Na Ukrainę dotarły nowe czołgi z Zachodu. Nie są to Leopardy

Na Ukrainę dotarły pierwsze brytyjskie czołgi Challenger - poinformowały media, powołując się na ministra obrony Ołeksija Reznikowa i służby prasowe resortu obrony.

"Testowaliśmy dzisiaj z dowódcą wojsk desantowo-szturmowych Maksymem Myrohorodskim i naszymi żołnierzami nowe uzbrojenie w naszych oddziałach. Challengery od Wielkiej Brytanii, Strykery i Cougary (transportery opancerzone) od USA i niemieckie Mardery" - powiadomił w poniedziałek w sieciach społecznościowych Reznikow.

"(Challengery) są już na Ukrainie" - potwierdziła we wtorek w rozmowie z agencją AFP Iryna Zołotar, rzeczniczka resortu obrony, nie podając jednak więcej szczegółów.

Również we wtorek Reznikow podziękował władzom Wielkiej Brytanii za dostarczenie czołgów.

"Jeszcze rok temu nikt by nie pomyślał, że wsparcie partnerów może być tak mocne" - napisał Reznikow, dodając, że "operacja orków (Rosjan - red.) idzie zgodnie z planem" - kopią okopy i "w ciągu trzech dni przestawili się z paradygmatu zwycięstwa na to, że trzeba przejść do obrony".