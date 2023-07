Na Ukrainę mają trafić większe samoloty niż F-16, ale jest problem

Nie 41, a 14 myśliwców F/A-18A/B Hornet może trafić z Australii na Ukrainę - informują australijscy dziennikarze.

Na początku czerwca informowaliśmy, że przedstawiciele Australii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy rozmawiali na temat 41 samolotów F/A-18A/B Hornet wycofanych przez Royal Australian Air Force. Miałyby one trafić na ukraiński plac boju.

Dziennikarze "Australian Financial Review" podają jednak, że ostatecznie na Ukrainę może trafić jedynie 14 takich samolotów. Jak bowiem wynika z raportu na temat stanu australijskich maszyn, zaledwie 14 nadaje się do transferu na Ukrainę. 11 z nich to myśliwce jednomiejscowe, trzy – dwumiejscowe.

Australijskie maszyny mają na liczniku blisko 3 tys. godzin lotów, co jest połową deklarowanej przez producenta żywotności. Co więcej, wiek samolotów pozwala im służyć pod niebem jeszcze przez około dwa lata.

Problemem może być także brak części zamiennych do F/A-18A/B Hornet. Australia ich nie ma, bo inwestuje w samoloty F-35A.