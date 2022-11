Na Ukrainie spadł pierwszy śnieg. Rosja ściąga do walki więźniów

Trwają walki siły ukraińskich, które wciąż atakują w rejonie miejscowości Swatowe i Kreminna. Siły rosyjskie kontynuują ataki naziemne w pobliżu Bachmutu i Awdijiwki oraz w zachodnim obwodzie donieckim. Rosjanie atakowali także węzły logistyczne na południu Ukrainy.

Ukraińcy prowadzą ataki na rosyjskie wojska i obszary koncentracji na wschodnim brzegu obwodu chersońskiego oraz na tyłach obwodu zaporoskiego.

Pod ukraińskim ogniem jest kilka głównych linii komunikacyjnych przebiegających przez wschodni obwód chersoński do kontrolowanych przez Rosję obszarów południowej Ukrainy, m.in. południowa trasa Kachowka -Armiańsk, południowo-wschodnia trasa Kachowka - Heniczesk oraz autostrada M-14 biegnąca na wschód do Melitopola i Mariupola.

Rosyjskie rakiety i drony znowu spadają na ukraińskie miasta i infrastrukturę energetyczną. Robi się coraz zimniej. W Ukrainie spadł pierwszy śnieg. Putin chce aby Ukraina marzła i głodowała. W miastach brakuje prądu i gazu, a na wschodzie Ukrainy także wody.

Wciąż nie wiadomo, jaka rakieta spadła na polską wieś. Wszystko wskazuje, że była to ukraińska rakieta. Stuprocentowej pewności nie ma. To rodzi najróżniejsze teorie spiskowe.

Choć przeważa opinia, ze w Przewodowie eksplodowała ukraińska rakieta, wystrzelona w kierunku nadlatującego pocisku rosyjskiego, to nadal słyszymy, że na stole wciąż są dwie opcje co do tego, kto wystrzelił rakietę.

Tak miał powiedzieć na zamkniętym spotkaniu dwóch komisji Parlamentu Europejskiego ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przedstawiciel szefa dyplomacji UE Josepa Borrella. Drugi scenariusz zakłada, że mogła być to rosyjska rakieta wycelowana w ukraińską elektrownię w pobliżu polskiej granicy.

Wciąż są wątpliwości, kto wystrzelił rakietę, która spadła na polską wieś

Prezydent Wołodymyr Zełenski od początku twierdził, że to nie ich rakieta. Wierzy w to, co powiedzieli generałowie, do których ma zaufanie. Podkreślił, że jeśli polskie i amerykańskie władze twierdzą inaczej, powinny przedstawić dowody.

- Dopóki trwać będzie postępowanie prokuratorskie, tak długo pewności stuprocentowej nie mamy. Nasze materiały, jak i przekazane przez sojuszników, którzy mają swoje systemy obserwacyjne wskazują na to, że jest to pocisk S-300 wystrzelony z Ukrainy - powiedział Jacek Siewiera, szef BBN.

Na rosyjskich lotniskach został wprowadzony trzeci, maksymalny stopień zagrożenia atakami terrorystycznymi

Już kilka dni temu w moskiewskich portach lotniczych Szeremietiewo, Domodiedowo i Wnukowo oraz na petersburskim lotnisku Pułkowo został wprowadzony trzeci, maksymalny stopień zagrożenia atakami terrorystycznymi. Kreml boi się ataków na swoje największe lotniska.

Wagnerowcy najchętniej werbują „ochotników” w więzieniach. Obecnie grupa Wagnera werbuje skazańców na Syberii. Wielu z nich jest przymusowo wysyłanych na front. Łącznie w więzieniach w Rosji zwerbowano już około 30-35 tys. osadzonych.

Bliscy zmobilizowanych zjednoczyli się w „Radzie Matek i Żon” i domagają się powrotu bliskich z frontu i rozpoczynają negocjacje z Ukrainą.