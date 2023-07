Na zakupie Abramsów możemy zyskać coś więcej niż same czołgi

Pod koniec czerwca 2023 r. w Szczecinie szef MON-u uczestniczył w przekazaniu pierwszej dostawy czołgów M1A1 Abrams dla żołnierzy Wojska Polskiego. Dostawa obejmowała 14 czołgów. To jedna kompania. W tym roku mamy jeszcze dostać dwie kolejne. Są też inne informacje na ten temat.

Polska kupiła w USA 336 czołgów Abrams. To największy zakup sprzętu pancernego w historii i jednocześnie najbardziej kosztowny.

Do ich obsługi, napraw i remontów na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu powstanie centrum serwisowo-naprawcze.

W początkowym okresie wsparcia udzielać będzie nam strona amerykańska. Docelowo wszystkie prace w centrum będzie wykonywał polski personel. Tych korzyści może być więcej.

W 2023 roku Wojsko Polskie otrzyma w sumie z USA 42 czołgi Abrams. W 2024 roku przyjedzie do nas kolejny batalion Abramsów, czyli 42 czołgi. To rezultat umów podpisanych przez rząd z partnerem amerykańskim w kwietniu 2022 r. i w styczniu 2023 r. Łącznie chcemy kupić 366 czołgów Abrams. Będziemy pierwszym państwem NATO, które obok Stanów Zjednoczonych będzie dysponować takimi czołgami.

Pierwsza umowa dotyczyła zakupu za 4,7 mld dol. 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji M1A2 SEP v.3. Ich dostawy mają się zacząć w przyszłym roku i zakończyć się do 2026 r.

W grudniu 2022 r. Departament Obrony USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce wycofanych z korpusu Marines 116 czołgów M1A1FEP z pakietem szkoleniowym, logistycznym i ponad 300 tys. sztuk pocisków.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał tę umowę, wartą 1,4 mld dol. (z tego 200 mln dol. wyasygnował amerykański rząd w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych), w styczniu 2023 r. Pozyskanie czołgów ma przyspieszyć uzupełnianie luki w sprzęcie pancernym polskich wojsk, która powstała po przekazaniu ok. 300 polskich czołgów Ukrainie.

Łącznie będziemy mieli 366 Abramsów. Nie są to jednak pierwsze Abramsy, które trafiły do Polski. W 2022 r., na podstawie odrębnego porozumienia, US Army przekazała nam 28 Abramsów w wersji M1A2 SEP v.2 do szkolenia.

Pod koniec czerwca 2023 r. Polska Grupa Zbrojeniowa i producent czołgów Abrams, czyli amerykański koncern General Dynamics Land Systems, podpisały umowę w sprawie utworzenia na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu centrum serwisowo-naprawczego.

PGZ liczy, że w Centrum Kompetencyjnym Czołgów Abrams - bo taką polską oficjalną nazwę nosi ośrodek - naprawiane będą nie tylko polskie maszyny M1A2SEPv3 oraz M1A1, ale także czołgi wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce.

Trwa szkolenie pracowników w zakresie wykonywania prac serwisowo-obsługowych na czołgach Abrams

PGZ przez kilka miesięcy prowadziła rozmowy z firmą General Dynamics Land Systems (GDLS), producentem tych maszyn. WNP.PL zapytał PGZ o szczegóły ustaleń podjętych podczas negocjacji. Grupa przypomniała, że jej zadaniem od zawsze jest nie tylko produkcja nowoczesnego sprzętu, ale także wsparcie wojska w utrzymaniu sprawności tego będącego już na wyposażeniu jednostek.

- Jesteśmy odpowiedzialni za wsparcie jednostek w utrzymaniu sprawności każdego rodzaju sprzętu, jaki znajduje się lub wchodzi na uzbrojenie polskich sił zbrojnych. Dlatego decyzja o pozyskaniu dla wojsk pancernych Abramsów oznaczała dla nas konieczność nabycia zdolności w zakresie obsługi tego typu czołgów - przypominał Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

Decyzja szefa MON-u o pozyskaniu dla wojsk pancernych czołgów Abrams wraz ze sprzętem towarzyszącym dla PGZ oznaczała konieczność uzyskania kompetencji w zakresie obsługi serwisu tego typu czołgów.

- Z uwagi na wieloletnie doświadczenie, kadrę i potencjał infrastruktury podczas rozmów strony zgodziły się, by centrum kompetencyjne powstało na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu. Mają tam być obsługiwane Abramsy w wersji M1A1, jak i M1A2 SEPV3 - zapewnia PGZ.

Do wykonywania napraw i serwisowania tych czołgów konieczna będzie odpowiednio duża liczba przeszkolonych techników, remontowców i logistyków. Będziemy takich mieli?

- Obecnie trwa proces poszerzania liczby pracowników przeszkolonych w zakresie wykonywania prac serwisowo-obsługowych na czołgach Abrams. W początkowym okresie wsparcia udzielać nam będzie strona amerykańska - zapewnia nasz narodowy holding obronny.

Docelowo pełny zakres czynności wykonywany będzie przez przeszkolony i odpowiednio przygotowany personel poznańskich WZM oraz innych zakładów kooperujących z Grupy PGZ.

Z usług serwisowych polskiego centrum korzystać będą mogły kraje naszego regionu, które zdecydowały się na zakup Abramsów

Ważnym problemem będą też części do amerykańskich wozów. Będziemy je kupować od Amerykanów? Jest szansa na produkcję niektórych z nich w kraju?

Jak się dowiedzieliśmy, na wstępnym etapie działalności Centrum Kompetencyjnego istotnie części zamienne pochodzić będą od producenta amerykańskiego.

Jednak z uwagi na znaczne oddalenie geograficzne, a co za tym idzie - możliwe utrudnienia w zakresie funkcjonowania logistyki, przewidziano włączenie WZM, jak i innych podmiotów z Grupy PGZ w łańcuch dostaw części zamiennych koncernu GDLS.

- W dalszej perspektywie funkcjonowania centrum nie jest wykluczona także produkcja w Polsce wybranych części i podzespołów niezbędnych do sprawnego serwisowania czołgów Abrams - zapewnia PGZ.

Wyjaśnia też, że już odbyły się wspólne warsztaty General Dynamics Land Systems i podmiotów, które produkują na terenie Stanów Zjednoczonych konkretne elementy czołgu, z polskimi spółkami.

Podkreślono, że umiejscowienie w naszym kraju takich kompetencji w zdecydowany sposób podniesie bezpieczeństwo serwisu i wpłynie na tempo jego wykonania. Co ważne, obecne porozumienie ma charakter perspektywiczny.

PGZ przypomina, że docelowo będzie dążyć do tego, by w Poznaniu serwisowane były nie tylko wszystkie Abramsy będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, ale także te amerykańskie stacjonujące w naszej części Europy.

Jeśli będzie to możliwe, PGZ przewiduje, że z usług serwisowych polskiego centrum korzystać będą także inne kraje naszego regionu, które zdecydowały się na zakup Abramsów, jak np. Rumunia.

Serwisowanie Abramsów w Polsce wymagać będzie wielu wysiłków organizacyjnych

Chris Brown, wiceprezes GDLS ds. globalnej strategii oraz rozwoju przedsięwzięć międzynarodowych, zapowiedział podczas tegorocznej konferencji Defense 24 DAY, że wszystkie 116 sztuk używanych czołgów M1A1FEP, które kupiliśmy, zostanie w przyszłości zmodernizowanych do najnowszego standardu M1A2SEPv3.

Modernizacja miałaby się odbywać przy współudziale polskiego przemysłu w polskim centrum serwisowym nazwanym przez Amerykanów - Abrams Center of Excellence (ACoE) .

Miałyby też tam być serwisowane wozy wsparcia technicznego z rodziny M88 na podwoziu Abramsów, mosty szturmowe M104, jak i w innych wersjach oraz czołgi saperskie M1150.

Deklaracje są optymistyczne. Polska zbrojeniówka dzięki zakupie amerykańskich czołgów zyska nowe kompetencje i włączona zostanie w ciąg produkcyjny niektórych części zamiennych do tych wozów.

Jak na razie to wciąż jednak tylko zapowiedzi. Największy zakup nowych amerykańskich czołgów w historii polskiej armii za 4,7 mld dol. jest bez offsetu. Kupiliśmy je „z półki”. Polonizacja Abramsów jest mało prawdopodobna.

Koszty kolejnych 116 Abramsów w starszej wersji (1,4 mld dol.) też nie skończą się jedynie na wydatkach na ich rozkonserwowanie oraz zakup pakietu części zamiennych, jak początkowo twierdził MON.

Analitycy podkreślają, że polskie siły zbrojne nie są przygotowane na implementację tego typu uzbrojenia, dlatego proces wymagać będzie wielu wysiłków organizacyjnych, przygotowania bazy technicznej oraz dużych pieniędzy, które rządowi będzie coraz trudniej pozyskać.

Toteż mówienie o tym, kiedy w polskim centrum serwisowym polscy mechanicy remontować będą samodzielnie Abramsy, wykorzystując do nich polskie części, na razie jest mocno ryzykowne.