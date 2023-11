Nad Ukrainą zawisła groźba przegrania wojny z Rosją

Sprzeczne informacje z Ukrainy. Generał Walerij Załużny powiedział, że wojna znalazła się w impasie, który trudno przełamać. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że sytuacja na polu bitwy pozostaje bardzo trudna, ale nie wierzy, iż wojna znalazła się w impasie.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie i konfliktu Hamasu z Izraelem.

Amerykańscy i europejscy urzędnicy rozmawiają z Ukrainą o możliwości przeprowadzenia negocjacji pokojowych z Rosją. Jest termin.

Siły ukraińskie zaatakowały rosyjską infrastrukturę morską i portową w Stoczni Załyw w Kerczu na Krymie, uszkadzając nowoczesną fregatę rakietową Askold.

Burza po wypowiedzi izraelskiego ministra, który powiedział, że zrzucenie bomby atomowej na Strefę Gazy jest jedną z możliwych opcji.

Sytuacja na froncie staje się dla Ukraińców coraz bardziej trudna. Po wykonaniu latem wyłomu w liniach obronnych Rosjan pod Robotyne nie udało się rozwinąć dalej kontrofensywy na Tokmak i Melitopol.

Ciężar walk z południa przeniósł się na wschód od Donbasu. Ukraińcy tego nie przyznają, ale inicjatywa przeszła ponownie w ręce Rosjan. Teraz zbierają siły do kolejnej ofensywy, by dokończyć zamknięcie okrążenia Ukraińców w Awdijiwce. Byłaby to powtórka z Azowstalu.

Pod Awdijiwką, na północnych przedmieściach Doniecka, Rosjanom udało się zdobyć ogromną hałdę popiołów z kombinatu koksowniczego, który góruje nad tym obszarem i z której Ukraińcy rozstrzeliwali rosyjskie kolumny pancerne.

Klincz, jaki nastąpił na froncie nie oznacza, że nadal walkach nie wykrwawiają się obie strony. Nawet jeśli Rosjanie ponoszą znacznie większe straty, to inicjatywa jest teraz w ich rękach.

Głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych generał Walerij Załużny przyznał, że wojna znalazła się w impasie, który trudno przełamać. Możliwe, że nad Ukraińcami zawisło widmo porażki.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu NBC i podkreślił, że sytuacja na polu bitwy pozostaje bardzo trudna, ale zaznaczył, że nie wierzy, że wojna znalazła się w impasie. Obecny stan określił jako kontrolę ze strony armii rosyjskiej.

Rosjanie uderzyli Iskanderem w żołnierzy, którzy stali w kolejce po odznaczenia

Sukcesy odnoszą siły ukraińskie na Krymie, który jest atakowany od miesięcy. Mykoła Ołeszczuk, szef ukraińskich sił powietrznych, poinformował o ataku na rosyjską infrastrukturę morską i portową w Stoczni Załyw w Kerczu.

Jak podaje Instytut Studiów nad Wojną, zdjęcia satelitarne z 4 listopada pokazują, że w jego wyniku uszkodzono supernowoczesną fregatę rakietową Askold, jedną z pięciu jednostek typu Karakurt, których zasadniczym uzbrojeniem są rakiety manewrujące Kalibr.

Źródła rosyjskie podały, że w nocy 5 listopada siły rosyjskie unieruchomiły także ukraińskie drony celujące w tor kolejowy w rafinerii ropy naftowej w miejscowości Dżankoj na okupowanym Krymie.

Przeprowadziły też atak rakietowy pociskami Storm Shadow na Berdiańsk w obwodzie zaporoskim oraz uderzyły w Skadowsk w okupowanym obwodzie chersońskim. We wsi Siedowo koło Mariupola zdetonowano duży skład amunicji Rosjan.

Rosjanie natomiast uderzyli rakietą Iskander w zgrupowanie żołnierzy 128. Oddzielnej Górskiej Zakarpackiej Brygady Szturmowej, którzy ustawiali się w kolejce po odznaczenia z okazji obchodów Dnia Wojsk Rakietowych i Artyleryjskich Ukrainy.

Zginęło 30 ukraińskich żołnierzy. Zapowiedziano wszczęcie śledztwa, które ma ustalić, kto wydał "śmiertelne rozkazy". Zełenski składając kondolencje rodzinom powiedział, że tej tragedii można było uniknąć.

Ukraina nie chce porozumienia z Kremlem, ale Wołodymyr Zełenski mówi o "pieprzonym terroryście Putinie"

Jakby tego było mało, telewizja NBC podała, że amerykańscy i europejscy urzędnicy rozmawiają z Ukrainą o możliwości przeprowadzenia negocjacji pokojowych z Rosją. Dają Kijowowi na takie rozwiązania czas do końca roku.

NBC poinformowała, że już wcześniej dyskutowano o tym, z czego Ukraina być może będzie musiała zrezygnować, by osiągnąć porozumienie z Kremlem.

Zełenski zapewnił jednak, że Ukraina nie będzie negocjować z Rosją do czasu całkowitego wycofania się Rosji z terytoriów ukraińskich. Powiedział ostro, że "Ukraina nie jest gotowa oddać swojej wolności pieprzonemu terroryście Putinowi".

Analitycy wojskowi nie mają jednak wątpliwości, że wojna stanęła w miejscu, zasoby Ukrainy się wyczerpują, Rosja zaś zdaje się mieć je nieograniczone. Zachód uznał, że wojna na Ukrainie osiągnęła impas i obrońcy wciąż będą potrzebowali coraz większego wsparcia.

Niemniej Pentagon ogłosił w piątek 50. już pakiet uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 425 mln dol., w którym Kijów dostanie dodatkową amunicję do systemów obrony powietrznej NASAMS oraz HIMARS, pociski przeciwpancerne TOW, Javelin i AT-4.

Jest też jednak zła informacją dla Ukrainy. Wciąż pod znakiem zapytania stoi kolejny pakiet pomocowy dla sojuszników USA o wartości 100 mld dol., w którym 60 mld dol. Joe Biden chce przeznaczyć dla Ukrainy. Sprzeciwiła się temu skrajna frakcja Partii Republikańskiej, paraliżując parlament przez brak spikera.

Kłopoty z wypłaceniem 50 mld euro dla Kijowa ma też Unia Europejska. Sprzeciwiają się temu Węgry i Słowacja. Z tej kwoty 17 mld to bezzwrotne dotacje, pozostała kwota to pożyczki zabezpieczone unijnym budżetem.

Od początku konfliktu izraelska armia zaatakowała 2,5 tysiąca celów w Strefie Gazy

Izraelscy żołnierze wciąż niszczą bojowników Hamasu w Strefie Gazy. Jak podaje agencja AFP, armia izraelska dotarła do wybrzeża i odcięła północną część Strefy Gazy od reszty terytorium. W ostatnich dniach zabito już 12 ich wysokich dowódców. Analitycy wojskowi analizując powolne, metodyczne i minimalizujące własne straty izraelskie ataki, porównują je do działania rzymskich legionów.

Na czele kolumn, które przemieszczają się po kilkaset metrów na południe od miasta Gaza, poruszają się buldożery opancerzone D-9, oczyszczające drogę dla jadących za nimi czołgów Merkawa i ciężkich wozów bojowych Namer.

Po dotarciu do celu buldożery budują redutę otoczoną wałami ziemnymi, skąd żołnierze poszukują i likwidują wyjścia z tuneli i zajmują ważne dla obrony budynki wokół reduty. Po czym następuje kolejny marsz.

Miało już powstać 8 takich redut, a pewnie będzie ich o wiele więcej. Takie obozy, obwarowane wysokim murem z drogą patrolową, których resztki widoczne są do dziś na pustyni wokół Masady, budowały legiony rzymskie XX wieków temu.

Nie ustają dyplomatyczne wysiłki, by powstrzymać rozlew krwi w Gazie. Ale Izrael wciąż atakuje, od początku działań lądowych izraelska armia zaatakowała 2,5 tysiąca celów.

Zbombardowano m.in. obóz dla uchodźców w Maghazi. Zginęło tam ponad 40 osób, a 100 zostało rannych. Egipt i Turcja porozumiały się w sprawie przyjęcia ok. 1 tys. rannych oraz pacjentów onkologicznych ze szpitala ze Strefy Gazy.

Izraelski minister nie wykluczył użycia broni jądrowej

Izrael wciąż powtarza, że Hamas celowo wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze. Wiarę, w to że Tel Awiw robi wszystko, by ograniczyć straty wśród cywilów obniżają nieodpowiedzialne wypowiedzi.

Prawdziwą burzę wywołały słowa ministra dziedzictwa narodowego Izraela Amihaia Eliyahu, które padły podczas wywiadu radiowego, że zrzucenie bomby atomowej na Strefę Gazy jest jedną z możliwych opcji.

Jego zdaniem w Gazie nie ma czegoś takiego jak niezaangażowani cywile. Poradził, że ci którzy nie wspierają Hamasu, mogą udać się do Irlandii lub na pustynię - sami powinni znaleźć rozwiązanie.

Zaskoczony grozą tej wypowiedzi premier Izraela Benjamin Netanjahu zaprzeczył, jakoby zrzucenie bomby atomowej na Strefę Gazy było możliwe. Stwierdził, że słowa ministra oderwane są od rzeczywistości. Podkreślił, że Izrael działa zgodnie z międzynarodowym prawem i zawiesił ministra Eliyahu w posiedzeniach rządu.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przybył do Izraela. W niedzielę złożył pierwszą od wybuchu wojny Izraela z Hamasem wizytę na Zachodnim Brzegu Jordanu.

W Ramallah spotkał się z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem i potwierdził zaangażowanie USA w dostarczanie pomocy humanitarnej i wznowienie podstawowych usług w Strefie Gazy.