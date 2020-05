Najnowsza wersja szkoleniowego Mastera M-345 z certyfikacją

Jak poinformowała firma Leonardo, włoski Urząd Certyfikacji Ministerstwa Obrony, (Directorate Air Armaments and Airworthiness) wydał wstępną certyfikację dla nowego samolotu szkoleniowego Leonardo M-345. Co to oznacza dla firmy Leonardo i jej nowej maszyny?

Maszyny szkoleniowe o walorach eksportowych

Zgodne z europejskimi wymaganiami

Szkolenie na bojowo w pełnym zakresie

Przypomnijmy, że samoloty szkoleniowe M-346, na których szkolą się piloci w Szkole Orląt w Dęblinie, kupiła także Polska. Do 2020 r. mamy mieć 16 takich maszyn.Wracając jednak to M-345 to, według Leonardo, może on wykonywać loty z maksymalnym przeciążeniem n=+7/-3,5. Jego masa startowa w wersji szkolnej wynosi 3300 kg, prędkość maksymalna 704 km/h (na poziomie morza), przelotowa 778 km/h (na wysokości 6096 metrów) a wznoszenia 26,4 m/s. Zasięg w konfiguracji gładkiej wynosi ponad 1400 km.Zobacz także: Leonardo: Samoloty M-346-Master będą w Polsce jesienią

Kabina załogi wyposażona jest w nowoczesną awionikę glass cockpit i szereg wskaźników wielofunkcyjnych w każdej kabinie. Efekt osiągnięć technicznych maszyny oraz jego niskiej ceny to efekt dobrej współpracy między przemysłem i włoskim lotnictwem.Uzyskana certyfikacja dla M-345 to międzynarodowe świadectwa potwierdzające zdatności maszyny do lotu wojskowego, zgodne z europejskimi rygorystycznymi wymaganiami zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych EMAR-21.Potwierdzenie, że maszyny spełniają międzynarodowe wymogi dla tego rodzaju maszyn otwiera możliwości eksportu samolotów M-345.Walorem, według Leonardo mają też być osiągi samolotu, które, dzięki zaawansowanemu zintegrowanemu systemowi szkolenia na nich, umożliwiają pilotom większą efektywność lotniczych treningów przy znaczącej redukcji kosztów.Jednocześnie zintegrowany system szkoleniowy oparty na M-345 ma potwierdza pozycję Leonarda w dziedzinie technologii szkoleniowych dla pilotów samolotów obecnych i przyszłych generacji.Dotychczasowe doświadczenia i technologie opracowane dla M-345, w tym możliwości LiveVirtual Constructive, które pozwalają na integrację samolotu w locie z symulowanymi elementami rozpoznania swój-obcy, umożliwiają pilotowi wykonanie każdego złożonego zadania czy możliwego scenariusza operacyjnego.Zobacz także: Więcej samolotów M-346 Master dla polskich pilotów. Będą się wreszcie szkolić w kraju Konsorcjum Leonardo zabiega o nowych klientów na M-345. Wśród potencjalnych nabywców wymienia się Kanadę i Hiszpanię, która już zamówiła ok. 35 takich maszyn, ale też nieujawnione z nazwy państwa afrykańskie, bliskowschodnie oraz z Ameryki Łacińskiej. M-345 miałyby wejść do eksploatacji w latach 2023-2024.