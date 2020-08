Najpierw infrastruktura, potem żołnierze. Wielkie budowanie dla wojsk USA w Polsce

Jeśli chcemy przyjąć w Polsce więcej żołnierzy amerykańskich wraz ze sprzętem, musimy im zapewnić odpowiednie warunki. Zwiększenie liczby wojsk amerykańskich w naszym kraju to w pierwszej kolejności wyzwanie logistyczne. Mamy przygotować infrastrukturę wojskową pozwalającą na przyjęcie do 20 tys. żołnierzy. To wielkie wyzwanie inwestycyjne na długie lata. Do tego bardzo drogie.

Zgodnie z umową podpisaną przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, i Michaela Pompeo, sekretarza stanu USA, za utrzymanie amerykańskich żołnierzy w Polsce MON będzie płacić 500 mln zł rocznie.

Dodatkowe, i to wcale niemałe koszty, może kolejne pół miliarda zł, resort obrony będzie musiał ponieść na przygotowanie infrastruktury dla stacjonujących u nas wojsk amerykańskich.

To wyzwanie obarczone wieloma ryzykami. Pandemia może wymusić zmiany w budżecie MON, może zmienić się prezydent i koncepcje USA wobec Europy. Do tego prace, które potrwają wiele lat, obarczone są ryzykiem z powodu ich złożoności, kosztów i planowanych terminów realizacji.