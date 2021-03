Najpierw Sasin, potem Gryglas. Wiceminister nie rozstaje się ze zbrojeniówką

- Wspólnie z premierem Sasinem będę nadzorował departament, który będzie się zajmował nadzorem nad Polską Grupą Zbrojeniową i przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu Państwa. Nie tylko będę się przyglądał, ale także będę się w te prace bezpośrednio angażował – mówi Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych.

Główne programy

I dodaje:- Eksport powinien być realizowany, choćby w niewielkim stopniu, przez każdy z zakładów, dlatego że jest to taka weryfikacja tego, gdzie jesteśmy: czy nasze wyroby są rzeczywiście atrakcyjne na rynkach zewnętrznych, czy potrafimy je dostarczać w efektywny sposób i czy nasze ceny są cenami światowymi, rynkowymi.- To bardzo konkretny program. Wyciągnęliśmy wnioski z doświadczeń z przeszłości, niezbyt chlubnej. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której za kilka lat pojawi się na naszych wodach, na Bałtyku, bardzo mocno uzbrojona fregata, która będzie strzegła naszych północnych granic – podkreśla Zbigniew Gryglas.Wiceminister dodaje, że na Mieczniku plany w resorcie się nie kończą:- Dalszy krok to program obrony powietrznej krótkiego zasięgu „Narew”. To wielomiliardowy program i wierzę, że także będzie realizowany przez polskie przedsiębiorstwa.W MAP, jak dodaje Gryglas, są na końcowym etapie realizacji programu „Borsuk”.- Mam nadzieję, że bojowy wóz piechoty niebawem uzyska wszelkie odpowiednie badania i atesty i będzie mógł być wdrożony do produkcji seryjnej.