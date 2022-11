Największa klęska wojskowa, polityczna i wizerunkowa Rosji w tej wojnie

To zaskakująca i niespodziewana wiadomość. Wojska rosyjskie wycofują się z Chersonia. Z Mariupola płyną informacje, że Rosjanie chcą zrobić z miasta fortecę. Rozmieszczają przed miastem "zęby smoka", minują wszystkie drogi.

Informacja przyszła z samej góry. Rosjanie, obawiając się odcięcia od zapasów, gdyż Ukraińcy niszczyli systematycznie wszystkie mosty w tym rejonie oraz okrążenia ok. 25 tys. żołnierzy na zachodnim brzegu Chersonia, zdecydowali wycofać żołnierzy na wschodni brzeg Dniepru.

Decyzja rosyjskich generałów o wycofaniu się na wschód to dla Ukraińców bardzo dobra wiadomość.

Jeszcze niedawno Rosjanie wysyłali zmobilizowanych żołnierzy i umacniali pozycje obronne w tym rejonie. To jeden z najważniejszych momentów od rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Rosyjski głównodowodzący wojsk na Ukrainie gen. Siergiej Surowikin meldował ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu, że nie jest to prosta decyzja, ale uratuje życie rosyjskich żołnierzy.

Od wielu dni Rosjanie przygotowali się do opuszczenia Chersonia. Ewakuowali ponoć 118 tys. mieszkańców, władze lokalne, pomniki carskich generałów i zniszczyli maszty sieci łączności komórkowej. Jednak rozkaz o nie bronieniu Chersonia zaskoczył wszystkich.

Dla Rosjan to ogromna klęska, polityczna, wojskowa i wizerunkowa, dlatego pojawiły się opinie wojskowych analityków, że może to być nieprawda, a Rosjanie tak naprawdę w ten sposób chcą zastawić na Ukraińców pułapkę.

Amerykański generał Ben Hodges, były dowódcy Armii USA w Europie, optymistycznie patrzy jednak na rozwój wydarzeń na ukraińskim froncie: - Wierzę, że Krym zostanie wyzwolony do lata 2023 roku. Obejmie to także wyzwolenie Doniecka, Ługańska i Zaporoża. Wszystkie utracone terytoria powrócą do Ukrainy. Wierzę w to - stwierdził Hodges.

Rosja rozmawia z Iranem na temat potencjalnej sprzedaży irańskich rakiet balistycznych

Tymczasem do Iranu przybył Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji. Według ISW, celem wizyty jest rozmowa na temat potencjalnej sprzedaży irańskich rakiet balistycznych do Rosji.

Coraz częściej pojawiają się informacje o możliwych rozmowach pokojowych Moskwy z Kijowem. Amerykanie naciskają, by Ukraina nie odrzucała możliwości takich rozmów. Jeśli chodzi o Rosję, to pokój Putinowi co prawda nie opłaca się, ale dalsza wojna może mu się opłacać jeszcze mniej.

Amerykanie twierdzą, że Rosja tę wojnę już przegrała i spadła do drugiej ligi światowych mocarstw

Z punktu widzenia Ameryki wojna nie ma już sensu. Rosja tę wojnę już przegrała i spadła do drugiej ligi światowych mocarstw, jeśli nie niżej. Oby okazało się, że mają rację.

Colin Kahl, podsekretarz obrony USA ds. politycznych twierdzi, ze Rosja straciła prawdopodobnie połowę swoich czołgów i zużyła większość broni precyzyjnej w wojnie, która stała się dla Kremla ogromną porażką strategiczną.