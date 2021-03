Najwyżsi dowódcy zapoznali się z pracami w Hucie Stalowa Wola

Najwyżsi dowódcy, w tym szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak odwiedzili Hutę Stalowa Wola, by omówić programy modernizacyjne prowadzone przez HSW – poinformowała we wtorek Polska Grupa Zbrojeniowa, w której skład wchodzi Huta Stalowa Wola.

Na poligonie w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) generałowie obejrzeli pokaz dynamiczny zdalnie sterowanego systemu wieżowego (ZSSW-30) zintegrowanego z kołowym transporterem opancerzonym Rosomak.

To obecnie jeden z najważniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie projektów opracowywany przez polski przemysł obronny -zaznaczyła PGZ.

HSW pracuje nad projektami zwiększającymi zdolności wojsk rakietowych i artylerii. Od 2016 r. dostarcza m.in. dywizjonowe moduły ogniowe Regina oparte na samobieżnych armatohaubicach Krab, samobieżne moździerze 120 mm Rak na wozach Rosomak.

Gośćmi HSW byli poza gen. Andrzejczakiem także dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski i szef zarządu wojsk aeromobilnych i zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym RSZ gen. bryg. Sławomir Dudczak.



Jak podała PGZ, na poligonie w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) generałowie obejrzeli pokaz dynamiczny zdalnie sterowanego systemu wieżowego (ZSSW-30) zintegrowanego z kołowym transporterem opancerzonym Rosomak. "To obecnie jeden z najważniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie projektów opracowywany przez polski przemysł obronny" -zaznaczyła PGZ.



Prezes HSW Bartłomiej Zając przedstawił zakres badań kwalifikacyjnych, jakim poddano bezzałogową wieżę. Pod koniec 2020 r. system przeszedł kluczowe badania, podczas których sprawdzono m.in. możliwości ogniowe systemu z armatą 30mm i polskimi przyrządami obserwacyjno-celowniczymi oraz wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych przy użyciu pocisku Spike LR.



"Zdobyte długoterminowe kontrakty na sprzęt wojskowy oraz szerokie kompetencje badawczo-rozwojowe spowodowały w ostatnich latach dynamiczny rozwój Huty Stalowa Wola. Artyleria lufowa i rakietowa, systemy wieżowe, a w nadchodzącej przyszłości także bojowe wozy piechoty, czyli to, co dziś znajduje się w ofercie zakładu, pokazuje jego wszechstronność w tworzeniu technologii dla SZ RP" - powiedział cytowany w komunikacie PGZ członek zarządu Grupy Dariusz Gwizdała.



"Możliwość prezentacji najwyższym rangą dowódcom Wojska Polskiego naszego zaangażowania w rozwój zdolności wojsk rakietowych i artylerii, a także na rzecz wojsk pancernych i zmechanizowanych jest dla nas bardzo cenna. Zawsze z uwagą słuchamy użytkowników naszego sprzętu" - zapewnił Zając. "Wartościowe jest to, że możemy dzięki takiej prezentacji pokazać również nowe kierunki naszych badań rozwojowych i zasięgnąć opinii profesjonalistów" - dodał prezes HSW.



Podczas wizyty zaprezentowano także możliwości produkcyjne zakładu, omówiono stan zaawansowania programów modernizacyjnych realizowanych w HSW. Przedstawiciele Sztabu Generalnego oraz dowództw zapoznali się także z pracami prowadzonymi z udziałem HSW w produkcji i montażu wyrzutni rakietowych M903 dla dwóch baterii systemu Patriot w ramach programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.



HSW pracuje nad projektami zwiększającymi zdolności wojsk rakietowych i artylerii. Od 2016 r. dostarcza m.in. dywizjonowe moduły ogniowe Regina oparte na samobieżnych armatohaubicach Krab, samobieżne moździerze 120 mm Rak na wozach Rosomak; z własnych środków pracuje nad takim moździerzem na podwoziu gąsienicowym, prowadzi też pracę rozwojową nad samobieżną armatohaubica na podwoziu kołowym Kryl.



Realizuje również dwa programy badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania pierwszego w Polsce zdalnego systemu wieżowego ZSSW-30 oraz - zaawansowane, jak podkreśla PGZ - badania nowego pływającego bojowego wozu piechoty Borsuk.



W Stalowej Woli opracowywany jest również lekki wariant zdalnej wieży, artyleria rakietowa 122mm Langusta-M, a także pojazd minowania narzutowego Baobab-K. HSW planuje przygotowanie oferty samochodów z napędem 4x4 na potrzeby wojska.