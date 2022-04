Narew coraz bliżej. Brytyjskie rakiety obronią polskie niebo już we wrześniu

Kolejny ważny krok w grze o Narew, czyli przygotowywanego od 7 lat programu pozyskania zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego Zasięgu (ZROP-KZ), wartego ok. 70 mld zł. Konsorcjum PGZ-Narew zawarło kontrakt na dostawy wstępnych elementów systemu Narew w oparciu o pociski CAMM oraz ich integrację z komponentami dostarczonymi przez siły zbrojne.

Umowa zakłada pozyskanie dwóch jednostek ogniowych systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu.

Pierwsza zostanie dostarczona do Sił Zbrojnych RP już we wrześniu br. Druga jednostka ogniowa zostanie przekazana na przełomie 2022 i 2023 r.

W skład każdej jednostki ogniowej wejdą m.in. 3 wyrzutnie iLauncher, każda z ośmioma rakietami CAMM.

Dwie jednostki ogniowe w brytyjskiej strukturze organizacyjnej tych systemów to bateria. W skład polskiej jednostki ogniowej wejdą m.in.: zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna Soła, urządzenia kierowania uzbrojeniem polskiej produkcji, pojazdy transportowo-załadowcze oraz 3 wyrzutnie iLauncher, każda z ośmioma rakietami CAMM.

Wraz z systemami obrony przeciwlotniczej umowa przewiduje pozyskanie pakietu szkoleniowego, logistycznego, wsparcie wykonawcy w eksploatacji sprzętu wojskowego oraz odpowiednią liczbę pocisków CAMM, zapewniającą Siłom Zbrojnym RP zdolności operacyjne.

Konsorcjum PGZ-Narew otrzymało zadanie wzmocnienie w krótkim czasie systemu obrony powietrznej naszego kraju, który jesteśmy gotowi wykonać - zapewnia Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

Ukompletowanie to nie stanowi docelowej konfiguracji jednostki ogniowej systemu Narew. Pozwoli jednak w szybkim czasie dokonać rewolucyjnej zmiany w zakresie obrony polskiej przestrzeni powietrznej poprzez wykorzystanie wielokanałowych systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, z których każdy posiada kilkanaście kanałów celowania, co umożliwi zwalczanie wielu celów jednocześnie.

Szybka ścieżka realizacji

Cieszy, że Narew, największy i najbardziej skomplikowany kontrakt w historii polskich sił zbrojnych wszedł na ścieżkę szybkiej realizacji. To największy i najdroższy program polskiej zbrojeniówki w historii. Według wielu specjalistów równie ważny co Wisła, dla której chcemy pozyskać systemy przeciwlotnicze średniego zasięgu.

- Zamówienie skierowane na ręce polskiego przemysłu obronnego wielokrotnie przewyższa skalę takich programów jak Miecznik czy Regina - powiedział Sebastian Chwałek.

Pierwszym ważnym krokiem na długiej drodze do pozyskania przez wojsko systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu dla Narwi, do czego MON przygotowywał się od siedmiu lat, było podpisywanie we wrześniu 2021 r. umowy ramowej pomiędzy konsorcjum PGZ-Narew i Inspektoratem Uzbrojenia.

Nowe kompetencje

W projekcie uczestniczyć będą mogły przedsiębiorstwa z Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz szereg spółek prywatnych, placówek badawczo-rozwojowych oraz ośrodków akademickich.

PGZ, lider i wykonawca tej umowy na dostawy poszczególnych komponentów dla systemów przeciwlotniczych dla Narwi zakłada, że po zbrojeniowych inwestycjach wartych miliardy dolarów zbuduje nowe kompetencje, które nie tylko pozwolą na utrzymanie się na rynku, ale również na eksport najnowszych rakietowych systemów uzbrojenia.

- Liczymy nie tylko na wyposażenie Wojska Polskiego w zestawy z programu Narew, ale także na to, że Narew stanie się marką Polskiej Grupy Zbrojeniowej, polską marką eksportową - mówił podczas podpisywania umowy minister Błaszczak.

Rakieta dla Narwi z polskich zakładów

PGZ została wybrana do kontraktowania umów wykonawczych, ich realizacji w toku trwania kolejnych etapów programu oraz integracji komponentów zestawów w kompletne systemy Narew, które konsorcjum dostarczać będzie do Sił Zbrojnych RP.

Wartość umowy, która zdefiniowała sposób zarządzania programem po stronie wojskowej, przemysłowej oraz zapewniła ramy prawne współpracy wszystkich uczestników projektu i instytucji resortu obrony narodowej wyceniono na ok. 18 mln zł brutto.

MON zdecydowało, że rakietę dla Narwi pozyskamy we współpracy z krajowym i zagranicznym przemysłem obronnym. Wybrano pociski CAMM, produkcji brytyjskiej spółki MBDA. Będą one produkowane w polskich zakładach

- MBDA w swoim DNA ma współpracę międzynarodową. Chcielibyśmy, by Polska również skorzystała na wymianie wiedzy i technologii z innymi krajami - zapewnia WNP.PL Jan Grabowski, dyrektor przedstawicielstwa MBDA na Polskę.

Tylko dwie jednostki

Radość z uruchomienia Narwi chłodzi trochę informacja o zakupie, na razie, dwóch jednostek. Program Wisła też podzieliliśmy na dwie fazy. Jak dotąd czekamy na realizacje pierwszej, w której kupiliśmy zaledwie 2 baterie systemów Patriot.

To 16 wyrzutni rakiet pocisków przechwytujących o zasięgu do 100 km. Słyszymy, że to mało, ale póki co, mimo upływu lat, konkretnych terminów co do zakupów w II fazie programu Wisła nie ma.

Podczas podpisywania we wrześniu 2021 r. umowy ramowej na dostawy poszczególnych komponentów dla systemów przeciwlotniczych dla Narwi pomiędzy konsorcjum PGZ-Narew z Inspektoratem Uzbrojenia prezydent Andrzej Duda podkreślił, że to kontrakt na prawie 400 wyrzutni wart kilkadziesiąt miliardów złotych.

Wygląda na to, ze pierwsze wyrzutnie w ramach zapowiedzianych dwóch jednostek ogniowych kupimy bezpośrednio od producenta.

Kontrakty wykonawcze ważnym etapem

Według wojskowych analityków, biorąc pod uwagę tak szybką ich dostawę, czyli wrzesień tego roku i przełom roku 20202/2023, nie jest realne, abyśmy mogli te rakiety produkować na licencji w Polsce.

MBDA ma najpewniej na tyle duże moce produkcyjne, że może przyjąć takie zamówienie. Uruchomienie produkcji licencyjnej rakiet w Polsce to perspektywa kilku lat.

Kontraktowanie umów wykonawczych dla Narwi planowano zakończyć w 2023 r. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział w rozmowie z WNP.PL, że przyjęty harmonogram powinien umożliwić przeprowadzenie pierwszego bojowego strzelania systemu Narew w 2026 r.

MON uznało najwyraźniej, że nie ma na to aż tyle czasu. W związku z obecną sytuacją zdecydował się na zakup jednej baterii wyrzutni CAMM, która powinna osiągnąć gotowość bojową w znacznie bliższym terminie.

CAMM również dla Miecznika?

Rakiety CAMM do niedawna były systemami jednostek morskich. Są na uzbrojeniu przeciwlotniczym sześciu niszczycieli Type 45 Królewskiej Marynarki Wojennej. Brytyjczycy chcą je także wprowadzić na uzbrojenie przyszłych fregat Type 31.

Systemy w konfiguracji dla wojsk lądowych został pokazany dopiero w 2020 r. Są wprowadzane do wojsk lądowych, gdzie służą jako broń naziemnej obrony powietrznej. Wybór tych pocisków przez Polskę nie był przypadkowy.

- Rakiety CAMM proponujemy również dla Miecznika. To obecnie jedyna dostępna na rynku rakieta obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, która w takiej samej konstrukcji może być wdrożona zarówno do jednostek lądowych, jak i do marynarki wojennej, czyli fregat Miecznik - twierdzi Grabowski.