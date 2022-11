NATO będzie przesyłać Ukrainie więcej wsparcia

Będziemy przesyłać więcej wsparcia na Ukrainę - zapewnił we wtorek w Bukareszcie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

- Wszyscy sojusznicy zgadzają się co do konieczności podtrzymywania pomocy zapewnianej Ukrainie - zapewnił Stoltenberg podczas wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułebą w Bukareszcie, w którym we wtorek rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Sojuszu.

- Putin próbuje użyć nadchodzącej zimy jako broni przeciwko Ukrainie - ostrzegł sekretarz generalny NATO.

- Potrzebujemy obrony przeciwlotniczej, pocisków IRIS czy Hawk, systemów Patriot, ale też transformatorów - wezwał Kułeba.

- Jeśli otrzymamy transformatory i generatory, będziemy w stanie zaspokoić nasze energetyczne potrzeby. Jeśli dostaniemy systemy obrony przeciwlotniczej, będziemy w stanie obronić się przed rosyjskimi rakietami - wyjaśnił.