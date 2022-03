NATO ma przyzwolenie z Waszyngtonu, by dostarczać samoloty Ukrainie

Wobec rosnącego zaangażowania Rosjan w Ukrainie pojawiły się naciski, by kraje NATO wspomogły ukraińskie siły powietrzne. Taki lobbing spotkał się z aprobatą. – Stany Zjednoczone dały "zielone światło" państwom NATO, jeśli zdecydują się dostarczyć Ukrainie myśliwce – mówił sekretarz stanu USA Antony Blinken w programie "Face The Nation". Zdanie to wygłosił w niedzielę, 6 marca.