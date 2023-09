NATO nie spieszy się z systemami, które są niezbędne na Rosję

Zabłąkane drony znad Ukrainy stają się problemem. We wrześniu na terytorium Rumunii spadły dwa rosyjskie bezzałogowce. Systemy antydronowe to inwestycja w bezpieczeństwo.

Systemy antydronowe mogłyby zapobiec przypadkowemu lub nie spadaniu na terytorium państw NATO używanych przez Rosję bezzałogowców.

- Systemy takie wykrywają drony i je neutralizują - wskazuje Zygmunt Rafał Trzaskowski, prezes firmy Hertz New Technologies, która specjalizuje się w takich rozwiązaniach.

Zdaniem Trzaskowskiego wciąż za wolno wprowadzamy systemy antydronowe, a przecież niemal codziennie obserwujemy ich wielką skuteczność.

Rosyjskie drony spadły na Rumunię na początku i w połowie września. Bukareszt składał oficjalne protesty i zażądał od strony rosyjskiej zaprzestania działań przeciwko ukraińskiej ludności i infrastrukturze, w tym takich, które w jakikolwiek sposób zagrażałyby także bezpieczeństwu Rumunów.

Antydronowe systemy jako antidotum na drony, także te "zabłąkane"

Wyjściem z sytuacji mogłoby być uruchomienie rozwiązań, które przeciwdziałają aktywności bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

- Powinny to być systemy wielosensorowe, czyli przede wszystkim radionamiernicze i oparte na technologii radarowej, ponieważ zapewniają one szybkie wykrywanie obcych bezzałogowych statków powietrznych, co z kolei pozwala na zdobycie informacji o tym, gdzie i kiedy dokładnie oraz jaki dron wlatuje w obszar chroniony - uważa Zygmunt Rafał Trzaskowski, prezes Hertz New Technologies.

Jego zdaniem, gdyby taki wrogi dron zbliżył się do Polski lub przekroczył naszą granicę, można by uzyskać informacje, które mogłyby być potem wykorzystane przez NATO przy decyzji o wyborze reakcji.

- Ponadto takie dane pozwoliłyby szybko podjąć decyzję o neutralizacji intruza. Niezależnie od tego, czy jest to duży dron wojskowy, czy niewielki komercyjny, jeżeli przekroczy on nasze granice w sposób nieuprawniony, może zostać unieszkodliwiony tak, by nie był w stanie wypełnić swego zadania. A zatem po pierwsze detekcja, a po drugie systemy, które mogą wrogiego drona zneutralizować - twierdzi Trzaskowski.

W krajach NATO systemy antydronowe są wprowadzane zbyt wolno

Tego typu rozwiązanie powinno też znaleźć się na wyposażeniu służb NATO, zwłaszcza w krajach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie konfliktu.

- Wciąż za wolno wprowadzamy systemy antydronowe, a przecież niemal codziennie obserwujemy ich wielką skuteczność. Ukraina pokazuje to dobitnie, ale drony to nie tylko wojna. To także potencjalne działania przestępcze, którym trzeba przeciwdziałać. Dlatego w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa jest, by systemy antydronowe były szeroko stosowane nie tylko w Polsce, ale we wszystkich państwach członkowskich NATO - tłumaczy Trzaskowski.

Według niego systemy antydronowe są zatem kluczem do zapewnienia naszym granicom bezpieczeństwa w realiach dzisiejszych konfliktów. - Powinny pokrywać cały wrażliwy obszar - podsumowuje prezes Hertz New Technologies.