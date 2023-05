NATO otwiera drzwi dla Bośni i Hercegowiny. Ruch po stronie tego państwa

Jeśli mowa o przystąpieniu Bośni i Hercegowiny do NATO, to decyzję w tej sprawie muszą podjąć władze tego państwa i będzie to decyzja polityczna; my swoje drzwi otworzyliśmy - powiedziała w środę w Sarajewie przedstawicielka NATO w BiH Pamela McGaha.

W zorganizowanym w siedzibie bośniackiej armii spotkaniu udział wzięli również ambasadorzy Norwegii, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz wiceminister spraw zagranicznych BiH. Jego tematem były sposoby wzmacniania współpracy BiH z Sojuszem Północnoatlantyckim.

Ambasador Norwegii w BiH Olav Reinertsen zaznaczył, że wstąpienie jego kraju do NATO było kluczowe dla bezpieczeństwa, stabilności oraz wzrostu gospodarczego i to samo dotyczy BiH i jej mieszkańców.

"Wierzę, że nasze miejsce jest w NATO i Unii Europejskiej; chcemy do nich dołączyć, gdy tylko pojawią się ku temu odpowiednie warunki. Będzie to nasza suwerenna i wewnętrzna decyzja" - powiedział wiceszef bośniackiej dyplomacji Josip Brkić.

Wstąpieniu BiH do NATO przeciwstawiają się reprezentujący mniejszość serbską politycy z prezydentem Republiki Serbskiej w składzie BiH Miloradem Dodikiem na czele.