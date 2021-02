NATO: Stoltenberg: na razie brak decyzji o wycofaniu wojsk z Afganistanu

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli, że ministrowie obrony państw Sojuszu nie podjęli podczas wirtualnego spotkania w czwartek decyzji o wycofaniu wojsk z Afganistanu.

"Na tym etapie nie podjęliśmy ostatecznej decyzji co do naszej dalszej obecności" - powiedział Stoltenberg po wideokonferencji. "Ponieważ zbliża się termin 1 maja, sojusznicy NATO będą nadal ściśle konsultować się i koordynować w nadchodzących tygodniach" - dodał, uzależniając ewentualne wycofanie sił Sojuszu od tego, czy w Afganistanie dojdzie do "wyraźnego spadku przemocy".

W kraju tym stacjonuje obecnie około 10 tys. żołnierzy państw NATO i ich sojuszników. Zgodnie z porozumieniem zawartym w lutym ub. roku przez administrację ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa z talibami, Amerykanie mieli wycofać się z tego kraju do 1 maja br. W zamian bojownicy zobowiązali się do zaprzestania ataków na obywateli Stanów Zjednoczonych i likwidację baz międzynarodowego terroryzmu.

Sekretarz generalny NATO zapowiedział jednocześnie znaczące wzmocnienie misji szkoleniowej w Iraku z 500 do 4 tys. wojskowych. Tłumaczył, że decyzja ta została podjęta na wniosek irackiego rządu. Ma ona zapobiec wzmocnieniu się dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS).