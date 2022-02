NATO: Stoltenberg o rozkazie Putina, by postawić siły nuklearne w stan gotowości: "nieodpowiedzialne zachowanie"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nazwał "niebezpiecznym" i "nieodpowiedzialnym" wydany przez prezydenta Rosji Władimira Putina rozkaz o postawieniu sił nuklearnych w stan najwyższej gotowości.

"To niebezpieczna retoryka. To jest zachowanie, które jest nieodpowiedzialne. I oczywiście, kiedy połączy się tę retorykę z tym, co (Rosjanie) robią w terenie, na Ukrainie - prowadzą wojnę z niezależnym, suwerennym narodem; inwazję na pełną skalę - to dodaje powagi tej sytuacji" - powiedział Stoltenberg w wywiadzie dla amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN, wyemitowanym w niedzielę.

Prezydent Rosji Władimir Putin postawił w niedzielę w stan najwyższej gotowości bojowej siły odstraszania; według Associated Press i Reutera chodzi o siły nuklearne, które mają działać w "specjalnym reżimie gotowości bojowej".

Putin oznajmił, że nakazał ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu postawienie sił odstraszania w stan gotowości bojowej po "agresywnych komunikatach" głównych państw NATO.

"Jak widzicie, zachodnie kraje nie tylko podejmują wrogie kroki przeciw naszemu krajowi w wymiarze ekonomicznym - mam na myśli nielegalne sankcje, o których wszyscy wiedzą - ale też najwyższej rangi urzędnicy krajów NATO pozwalają sobie na wypowiadanie agresywnych stwierdzeń dotyczących naszego kraju" - powiedział Putin w państwowej telewizji.