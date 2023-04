NATO: Szef szwedzkiego MSZ: członkostwo Finlandii w NATO jest korzystne również dla naszego kraju

Pełne członkostwo Finlandii w NATO jest korzystne dla obu naszych krajów - powiedział we wtorek w Brukseli szef szwedzkiej dyplomacji Tobias Billstroem. Jego kraj - mimo że został zaproszony do sojuszu w tym samym momencie, co Finlandia - jeszcze nie jest jego członkiem. Akcesji Szwecji nie ratyfikowały jeszcze parlamenty Turcji i Węgier.

"Cieszyny się z przystąpienia Finlandii do NATO. Też chcielibyśmy stać się częścią sojuszu - to żadna tajemnica. Ale pełne członkostwo Finlandii w NATO będzie korzystne dla obu krajów - zarówno samej Finlandii, jak i Szwecji" - powiedział Billstroem.

Wyjawił, że ambicją szwedzkiego rządu jest przystąpienie do sojuszu podczas zaplanowanego na lipiec szczytu w Wilnie.

"Będziemy nad tym niestrudzenie pracować. Jest to kwestia najwyższej wagi. (...) Ani turecki, ani węgierski parlament nie ma powodu, żeby opóźniać ten proces. Powinny one rozpocząć proces ratyfikacji, ponieważ mamy poparcie wszystkich państw członkowskich NATO. Otrzymując zaproszenie do członkostwa, spełniliśmy wszystkie warunki" - wskazał Billstroem.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz