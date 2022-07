NATO wymierzyło Rosji policzek. Pomogły Szwecja i Finlandia

Sejm przyjął 7 lipca ustawy ratyfikujące akcesję Szwecji oraz Finlandii do NATO. To jedna z kluczowych decyzji, jakie zapadły na niedawnym szczycie w Madrycie. O znaczeniu tego spotkania oraz o tym, jak przyjęcie obu krajów wpłynie na bezpieczeństwo Polski i sojuszników, WNP.PL rozmawia z polskimi generałami.

Za jeden z największych sukcesów szczytu w Madrycie generałowie uważają przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO.

Bardzo ważne było też potwierdzenie jedności Sojuszu oraz potwierdzenie woli politycznej i wojskowej wykonania treści art. 5 Traktatu: jeśli zaatakowane zostanie jakiekolwiek państwo NATO, Sojusz stanie w jego obronie.

Po raz pierwszy wskazano wyraźnie, że Rosja jest przeciwnikiem Sojuszu. I choć decyzji o stałych bazach nie ma, to zwiększone do 300 tys. zostaną siły szybkiego reagowania, a do Polski przeniesione zostanie na stałe dowództwa V Korpusu Armii USA.

Polscy generałowie: Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji, Bogusław Pacek, były rektor Akademii Obrony Narodowej, prezes Fundacji-Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego i Roman Polko, były szef GROM, nie mają wątpliwości: - To był bardzo ważny szczyt - twierdzą.

Nie zmienia tych opinii fakt, że po na madryckim szczycie możemy czuć się zawiedzeni, bo wbrew oczekiwaniom niektórych państw, w tym Polski, nie zadeklarowano budowy stałych baz, ani nie zdecydowano się na rozwinięcie batalionowych grup stacjonujących na wschodniej flance do grup brygadowych.

Według generałów nie powinniśmy czuć się zawiedzeni stopniem zaangażowania naszych sojuszników, ani tym, że nie do końca rozumieją nasze obawy, bo tak nie jest. W niedalekiej przyszłości najpewniej się o tym przekonamy.

Zobacz też: Wojskowi zaskoczeni nowym pociskiem. Jego "kuzyn" jest już w Polsce

- Najważniejsze znaczenie tegorocznego szczytu polega na tych, że potwierdził dobitnie po raz kolejny wolę polityczną i wojskową co do tego, że jeśli zaatakowane zostanie jakiekolwiek państwo NATO, art. 5 Traktatu będzie bez wątpienia wykonany. Zapewniał o tym wielokrotnie szef NATO Jens Stoltenberg i Joe Biden. Zgoda przywódców 30 państw na zwiększenie sił szybkiego reagowania, które będą elementem odstraszania, jest potwierdzeniem działań zgodnie z art. 5. - uważa gen Bieniek.

Dowództwo V Korpusu Stanów Zjednoczonych w Poznaniu

Będziemy też mieli, co nie jest zdaniem generała bez znaczenia, dowództwo V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych w Poznaniu, które rozrośnie się do pełnowymiarowego dowództwa, liczącego 500-600 osób, mającego obowiązek i prawo dowodzenia wszystkimi jednostkami wojsk amerykańskich na terytorium Europy.

- Dowództwo to ma nie tylko dowodzić, ale planować i wykonywać operacje, kiedy będzie taka potrzeba, a także prowadzić ćwiczenia w bliskiej współpracy z innymi jednostkami NATO, w tym oczywiście Polski - podkreśla.

Wyjaśnia, że jeśli chodzi o zwiększenie sił sojuszniczych grup bojowych na flance wschodniej, musiałaby być na to zgoda wszystkich państw NATO. Przy założeniu, że mamy mieć 300 tys. żołnierzy sił szybkiego reagowania, nie każde państwo chciałoby zwiększać grupy na flance wschodniej do brygady.

- Byłoby to zbyt duże obciążenia dla wielu państw natowskich, choć być może takie decyzje zostaną w niedalekiej przyszłości wprowadzone - uważa gen. Bieniek.

Jego zdaniem przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO, trudno przecenić. - Te dwa tradycyjnie neutralne państwa, jako jedyne w Europie w okresie zimnej wojny nie zmniejszały potencjału obronnego, ale przeciwnie budowały swoje siły militarnie. Wnoszą też do Sojuszu również potencjał ekonomiczny, społeczny i geopolityczny - podkreśla gen. Bieniek.

Przypomnijmy, że Szwecja ma drugą pod względem wielkości marynarkę wojenną na Bałtyku. Produkuje nowoczesne systemy rakietowe, samoloty i okręty podwodne. Finowie, mimo że ich populacja to 5,5 mln mają 20 tys. żołnierzy pod bronią, mogą szybko powołać nawet 900 tys. dobrze przeszkolonych rezerwistów. Mają też najlepszy chyba na świecie system mobilizacyjny.

Wskazano, że Rosja jest naszym przeciwnikiem

Gen. Bogusław Pacek podkreśla, że szczyt i spełnił swoje zadanie. - Siła sprawcza Joe Bidena, logiczne rozumowanie amerykańskiej administracji doprowadziło do tego, że Szwecja i Finlandia będą w NATO. To jest policzek dla Rosji, ale zarazem bardzo ważny politycznie ruch - wyjaśnia.

- Politycznie szczyt był bardzo ważny także dlatego, że po raz pierwszy wyraźne wskazano, że Rosja jest naszym przeciwnikiem. Na wszystkich szczytach dominują różne oczekiwania ich uczestników, które muszą się zmierzyć z realnymi możliwościami państw i ich interesami. Militarnie, niestety, szczyt był poniżej oczekiwań - uważa gen. Pacek.

Jak wyjaśnia, z jednej strony powstanie w Polsce dowództwo V Korpusu Stanów Zjednoczonych, które będzie miało podporządkowane wojska w Europie i to nie tylko te stacjonujące na flance wschodniej. Z drugiej strony pozostaje niedosyt co do stałej obecności wojsk sojuszniczych, w sytuacji wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą.

- Na wschodniej flance potrzebna jest stała obecność przynajmniej kilku brygad łącznie z pancernymi, które byłyby w stanie zatrzymać Federację Rosyjską, gdyby doszło do wojny, do czasu uzupełnienia i wejścia do walki sił, które potrzebują co najmniej kilka tygodni dyslokacji na terenie Europy, głównie sił amerykańskich - wyjaśnia generał.

300-tysięczne siły szybkiego reagowania

Jego zdaniem na szczycie sojusz nie znalazł odpowiedzi na poważne zagrożenia ze strony Rosji, bo oczywiście istnieje możliwość zwiększania grup batalionowych do brygadowych, ale to wymaga czasu. Poszczególnym grupom przypisane zostaną jednostki wsparcia, które pozostawać będą jednak w dotychczasowych miejscach dyslokacji. Ruszą dopiero wtedy, gdy wymagać tego będzie sytuacja. To za mało, by móc zdecydowanie i skutecznie przeciwstawić się Rosji.

- Pod tym względem szczyt nie spełnił nadziei, na które liczyło wiele państw naszego regionu. Nie dał też odpowiedzi na krzyk premier Estonii, która dramatycznym tonem apelowała o zmianę strategii sojuszu, która zakłada, że najpierw Rosja zajmie kraje bałtyckie, a potem NATO będzie je odbijało - uważa.

Siły szybkiej odpowiedzi NATO, które liczą teraz 40 tys. żołnierzy (mają liczyć 300 tys.), będą gotowe do działania w ciągu 5 dni, ale liczone dopiero od podjęcia decyzji przez radę Sojuszu Północnoatlantyckiego o ich użyciu. W skład tej rady wchodzą przedstawiciele 30 państw i wszystkie, na zasadzie jednomyślności, muszą podjąć taką decyzję.

- Jeśli już wydziela się 300 tys. żołnierzy po to, by w krótkim czasie wsparły zagrożone państwa na granicy Sojuszu, to aby to wsparcie było skuteczne, potrzeba dwóch elementów: decyzji o budowie infrastruktury, niezbędnej dla składowania czołgów, transporterów, artylerii i innej broni oraz upoważnienia dowództwa do natychmiastowego ich użycia na wypadek nagłego zagrożenia. Brakuje i jednego i drugiego - podkreśla gen Pacek.

Szczyt przełomowy i historyczny: "solidarność zwyciężyła"

Także gen. Roman Polko uważa szczyt za przełomowy i historyczny w wielu aspektach. Tym pierwszym jest przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. - Solidarność zwyciężyła. Przyjęcie tych państw to wydarzenie bezprecedensowe. Nigdy też akcesja nie nastąpiła tak szybko. Ale też nikt nigdy wcześniej nie był tak przygotowany do wstąpienia do sojuszu, jak Finlandia i Szwecja - mówi generał.

- Mamy Morze Bałtyckie o wiele bardziej zabezpieczone, co znacznie zwiększa możliwość działań NATO w tym regionie, gdyby Rosji wpadło do głowy atakować Polskę, bo wówczas rozmieszczone w Finlandii instalacje rakietowe mogą blokować rosyjska flotę w Petersburgu oraz wyprowadzać uderzenia na inne kierunki - wyjaśnia.

Nastąpiła zmiana dokumentu strategicznego sojuszu. Rosja przestała być partnerem strategicznym, stała się głównym zagrożeniem NATO. Będzie się to przekładać na różnego rodzaju decyzje wykonawcze. Nie będzie tak, jak w minionych latach, gdy rezygnowano z wielu elementów wyposażenia i wzmocnienia wschodniej flanki w tym Polski, by nie drażnić strategicznego partnera.

- Zwiększone będą siły szybkiego reagowania, które w pewnym momencie niemal w ogóle zredukowano, a następnie zbudowano coś zupełnie nie na miarę NATO, bo 40-tysięczne sił szybkiego reagowania, to było absolutnie za mało. Teraz będzie adekwatniejszy komponent. Siły wysokiej gotowości mają liczyć 300 tys. - przypomina.

„Młyny” natowskie rozkręcają się

Kluczowe, jak podkreśla Polko, jest to, że siły te będą gotowe do obrony najważniejszego obecnie kierunku NATO, czyli wschodniej flanki. Z polskiego punktu widzenia, to naprawdę przełomowe decyzje.

Dodaje, że jedyne, o czym można mówić z pewnym dystansem, to brak decyzji w sprawie Ukrainy.

- Pewnie decydujący doszli do wniosku, że w sprawie Ukrainy potrzeba mniej dokumentów wykonawczych, a więcej pomocy - mówi gen. Polko.

Podkreśla też, że „młyny” natowskie rozkręcają się. Dla nas kluczowe jest przeniesienie dowództwa V Korpusu, które u nas będzie na stałe. To kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, które na polu walki dowodzone będą z Polski. Stały charakter takiego dowództwa oznacza skrócenie drogi decyzyjnej.

Zobacz też: Ukraina niestety przegrywa. Problem: nie chcemy o tym słyszeć

- Wojna w Ukrainie, ale i w Iraku, Afganistanie pokazała amerykańskim dowódcom, że dzisiaj na polu walki kluczowa jest sieciowość i możliwość szybkiego podejmowania decyzji na miejscu działań, a nie czekanie na wytyczne z najwyższego szczebla politycznego, ponieważ czasem może być za późno na właściwą reakcję - twierdzi.

Konieczne jest dbanie o własne bezpieczeństwo

Generał uważa, że stałe dowództwo V Korpusu, to najpewniej dopiero początek drogi do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Do tego potrzebne jest budowanie odpowiedniej infrastruktury by składować zaopatrzenie dla sił szybkiego reagowania i rozlokować w razie potrzeby przybywających do nas żołnierzy sojuszniczych, by siły te były szybko gotowe do działania.

- O stałych bazach będziemy mogli mówić, gdy powstanie Centralny Port Komunikacyjny. Trudno sobie wyobrazić, żeby takie ilości sił, które potrzebne są do obrony Polski, zmieścić na lotnisku w Rzeszowie. Jestem przekonany, że w odpowiednim czasie zapadną odpowiednie decyzje - dodaje gen. Polko.

Generałowie zwrócili też uwagę, że wnioski ze szczytu NATO w Madrycie pokazują jedność Sojuszu i to, że można na niego liczyć, to jednocześnie przypominają również, jak ważny jest art. 3. Traktatu Waszyngtońskiego. - Nakazuje on państwom, by same również dbały o własne bezpieczeństwo i przygotowywały swoje zdolności militarne. W Polsce mamy do tego powody - przypominano.