NATO zmienia strategię i plany obronne

NATO zmienia swoje plany obronne wobec państw bałtyckich i wyklucza czasowe oddanie swojego terytorium. Nowa strategia obronna ma zostać uzgodniona ze wszystkimi członkami NATO jeszcze przed szczytem w Wilnie.

We wcześniejszych założeniach strategicznych wobec państw bałtyckich przewidywano czasową okupację ich terytoriów przez wroga nawet do 180 dni.

Według nowych planów NATO będzie bronić każdej piędzi ziemi sojuszu.

- Wcześniej odstraszanie koncentrowało się na zdolności NATO do obrony i - jeśli to konieczne - odzyskania swojego terytorium; nowe plany obronne skupiają się na rezygnacji z luksusu kapitulacji terytorium w regionie Morza Bałtyckiego, któremu brakuje strategicznej głębi - stwierdził Hanno Pevkura, estoński minister obrony, cytowany przez ERR.

Już w czerwcu 2022 roku premier Estonii Kaja Kallas w wywiadzie dla "New York Times" twierdziła, że plany obronne NATO z tego okresu obejmowały możliwość rosyjskiej okupacji krajów bałtyckich przez 180 dni, co oznaczałoby wymazanie Estonii z mapy.

Według nowego planu działania ofensywne NATO będą prowadzone już w pierwszej fazie wojny w przypadku ataku ze strony Rosji

- To podejście Paktu Północnoatlantyckiego zmieniło się po szczycie w Madrycie w ostatnich dniach czerwca 2022 roku, kiedy to sojusz zdecydował się na przechodzenie do systemów odstraszania i planów natychmiastowej obrony każdego metra terytorium NATO - twierdzi estoński mister obronny.

Zmiany w strategicznym podejściu do państw bałtyckich są również możliwe ze względu na akcesję Finlandii do NATO. Z perspektywy Tallina przystąpienie Helsinek do paktu wojskowego stwarza dla państw bałtyckich możliwość uruchomienia ważnego korytarza strategicznego od północy i tym samym zmniejszenia uzależnienia Wilna, Rygi i Tallina od przesmyku suwalskiego, który stanowił do tej pory dla Bałtów życiodajny korytarz łączący ich z pozostałymi członkami NATO.

Zmiana strategii obronnej NATO, która wyklucza zajęcie państw bałtyckich przez Rosję, wiąże się bezpośrednio z wnioskami z wojny na Ukrainie, gdzie atakująca armia rosyjska dokonuje masowych zbrodni, stąd decyzja Sojuszu Północnoatlantyckiego o wykluczeniu możliwości poddania części terytorium NATO Rosjanom.

Nowe plany NATO mają dać wsparcie państwom bałtyckim już w pierwszej fazie wojny

Litewskie media poinformowały, że NATO opracowało plany obronne dla krajów bałtyckich i niedawno przedstawiło je przedstawicielom wszystkich państw członkowskich. - Po raz pierwszy te plany będą tak szczegółowe. Będą to plany operacyjne - powiedział litewskim mediom internetowym Kęstutis Budrys, główny doradca prezydenta Gitanasa Nausėdy ds. bezpieczeństwa narodowego.