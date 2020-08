"Nawet lepiej, że nie było defilady". Armia potężna deklaracjami i nadziejami

Tegoroczne Święto Wojska Polskiego, którego obchody odbyły się pod hasłem „Bitwa Warszawska 1920 - polskie zwycięstwo dla wolności Europy", było wyjątkowe. W tym przypadku to nie okazjonalny slogan, w sprawach dotyczących wojska często nadużywany. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Ale to nie dlatego wojsko nie ma zbyt wielu powodów do radości.

Koronawirus przeszkodził w obchodach tegorocznego Święta Wojska Polskiego. Odwołano defiladę wojskową, która miała być kulminacyjnym punktem obchodów wiktorii sprzed wieku.

Zamiast defilady, którą wcześniej oglądało nawet po 300 tys. Polaków, odbyła się uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Świąteczny nastrój nie ostudzi kontrowersji co do przebudowy armii i jej modernizacji. Z jednej strony słyszymy, że jest coraz większa i nowocześniejsza, z drugiej, że nigdy nie była tak słaba.