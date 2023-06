NBC: wojska ukraińskie wykorzystują podczas kontrofensywy czołgi Leopard

Zachodnie czołgi, w tym ofiarowane przez europejskich sojuszników Leopardy, biorą udział w trwającej ukraińskiej kontrofensywie, walcząc m.in. w obwodzie zaporoskim. Na froncie zaobserwowano też amerykańskie bojowe wozy piechoty M2 Bradley - informuje w piątek telewizja NBC.

Według cytowanego przez telewizję analityka Michaela Horowitza z ośrodka Le Beck International, nie ma wątpliwości, że Leopardy biorą udział w akcjach ukraińskiego wojska na froncie.

"To byłby pierwszy raz, kiedy Ukraina używa zachodnich czołgów, co jest pewnym znakiem, że to jest poważny (atak)" - powiedział ekspert.

Z materiałów zamieszczanych w sieci, mających pochodzić z obwodu zaporoskiego, wynika że w akcji biorą też udział bojowe wozy piechoty M2 Bradley, przekazane przez Stany Zjednoczone. Portal Oryx, który zbiera informacje o stratach wojennych obu stron w oparciu o materiały wizualne, potwierdził w piątek, że Ukraina straciła 3 Leopardy 2A6 - warianty czołgów przekazane przez Niemcy i Portugalię - 4 Bradleye i 1 francuski kołowy transporter opancerzony VAB.