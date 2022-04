Nexta: 50 proc. Niemców jest przeciwnych przekazywaniu Ukrainie ciężkiej broni

50 proc. Niemców jest przeciwnych przekazywaniu Ukrainie ciężkiej broni, 43 proc. respondentów poparłoby taką decyzję rządu - wynika z sondażu ośrodka Insa Institute, który cytuje w sobotę portal Nexta.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który jest krytykowany przez opozycję za zwlekanie z decyzjami w sprawie dostaw uzbrojenia dla Kijowa, powiedział w piątkowym wywiadzie dla "Der Spiegel", że absolutnym priorytetem rządu jest uniknięcie konfrontacji NATO z Rosją; uzasadnił w ten sposób fakt, że Berlin nie zdecydował się przekazać Ukrainie ciężkiej broni.

Zapytany przez dziennikarzy o to, dlaczego obawia się, iż dostarczenie czołgów ukraińskim siłom zbrojnym mogłoby doprowadzić do wojny nuklearnej, Scholz odparł, że nie ma w takich kwestiach "podręcznika" określającego jasno zasady, na podstawie których można by ocenić, kiedy Niemcy staną się stroną wojny na Ukrainie.