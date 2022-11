Nie będą nam niemieckie rakiety strzegły nieba przed zagrożeniem

Trudno przejść do porządku dziennego nad dziwnymi zwrotami akcji w przypadku sojuszniczych inicjatyw dotyczących wsparcia polskiej obrony powietrznej. Dlaczego decyzje władz, dotyczące współpracy z zachodnimi sojusznikami, budzą tak wiele kontrowersji?

Nasza współpraca z europejskimi sojusznikami NATO, podobnie jak z Unią Europejską, od dawna idzie jak po grudzie.

Nie tylko nie włączamy się w europejskie programy wojskowe, ale też od nielicznych europejskich państw kupujemy uzbrojenie i sprzęt. Grube miliardy wydajemy za to na zakupy od krajów na drugim krańcu świata.

Niedawno Jarosław Kaczyński, prezes PiS, powiedział wprost, jaka jest tego przyczyna. Kupowalibyśmy w Europie, gdyby nasi zachodni sojusznicy wsparli nasze starania o fundusze unijne z Krajowego Planu Odbudowy... Czy rzeczywiście to najlepsza taktyka?

Po eksplozji we wsi Przewodów niedaleko granicy z Ukrainą rakiety S-300 Christine Lambrecht, minister obrony Niemiec, zaproponowała przesunięcie do Polski systemów obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwców Eurofighter.

Do tej propozycji z satysfakcją odnieśli się prezydent Andrzej Duda oraz Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej.

Stanowisko to spotkało się w większości z aprobatą i zrozumieniem.

- Ten ruch jest dobrym posunięciem Niemiec, które zwiększają też własne bezpieczeństwo. Nie ma co ukrywać, Niemcy też patrzą z obawą na wschód. Druga kwestia jest ważniejsza. To logiczne działanie, które powinno cechować wszystkie państwa NATO. W sytuacji kryzysowej nie powinniśmy czekać, aż rozpocznie się coś bardzo poważnego w którymś z państw natowskich - powiedział gen. prof. Bogusław Pacek, dyr. Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, podkreślając, że takim działaniom przyświeca duch art. 5 NATO.

Szybko jednak nastąpił zwrot akcji. - Zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie - poinformował wicepremier Mariusz Błaszczak.

Natychmiast pojawiły się komentarze wskazujące prawdopodobne powody tej decyzji. Jeden z nich dominuje...

- To konsekwencja dotychczasowych działań władzy, oparta na tym, że nie chce współpracować z europejskimi sojusznikami. Takim sygnałem było już niewłączenie się Polski w budowę europejskiego programu obrony powietrznej - mówi WNP.PL gen. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych.

Opozycja podkreśla, że obecna władza jest antyniemiecka i antyeuropejska, wskazując, iż rządzący już od dłuższego czasu próbują przekonać Polaków, którzy w większości członkostwo w Unii popierają, że jest ona zła i antypolska .

Do Polski miały trafić niemieckie systemy Patriot wraz z obsługującymi je żołnierzami

W oczach Zachodu NATO i Unia Europejska to jedno. Zdecydowana większość państw będących w NATO należy do Unii. Dlatego Ukraina ma nadzieję na szybkie przyjęcie do UE, bo w ten sposób dołączyłaby do Zachodu.

- To, że rządzący wyrazili życzenie, żeby Niemcy przekazali Patrioty Ukrainie, jest totalnym nieporozumieniem. Do Polski miały trafić niemieckie systemy Patriot wraz z obsługującymi je żołnierzami. Miało to być czasowe wzmocnienie polskiej obrony powietrznej na takich samych zasadach, jak zrobiono to na prośbę Turcji w 2014 r., kiedy skierowane tam niemieckie Patrioty broniły przez 2 lata Turcji od strony Syrii - uważa gen. Drewniak.

Podkreśla, że to nie miało być przekazanie sprzętu, ale niemiecka jednostka miała się spakować i przenieść do Polski. Byłoby to historyczne przedsięwzięcie. Także wojskowe.

Musielibyśmy przecież wkomponować niemieckie wyrzutnie w polski system obrony powietrznej z polskimi radarami, naszym systemem dowodzenia operacjami powietrznymi. Ciekawe doświadczenie. Mielibyśmy okazję zobaczyć, jak Patrioty działają, bo na razie tak naprawdę tego nie wiemy.

Niemcy swoją propozycję musieli wcześniej uzgodnić z sojuszem. Daliśmy im pstryczek w nos i wbiliśmy klin w NATO

- To Niemcy nam przekazują swoją jednostkę, a my proponujemy, by pojechali na Ukrainę. Żołnierze niemieccy są żołnierzami NATO. Nie mogą brać udziału w wojnie, w którą sojusz nie jest zaangażowany. NATO zresztą mówi wprost, że nie ma takiej opcji, by włączyć się do wojny w Ukrainie - podkreśla generał.

Daliśmy Niemcom pstryczek w nos. I to nie tylko im... Wbiliśmy klin w NATO. Niemcy swoją propozycję musieli wcześniej uzgodnić z sojuszem. To nie tak, że państwa mogą na terenie NATO przebudowywać jednostki, jak chcą i wysyłać dokąd chcą.

Generał wyjaśnia, że w takich sytuacjach działania są dwutorowe. Siły zbrojne są narodowe, należą do jakiegoś kraju, ale wszystkie one działają w ramach NATO. Takie kwestie się wcześniej ustala - tym bardziej że nasza wschodnia granica jest jednocześnie granicą Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Nasze radary są sprzężone ze wszystkimi natowskimi systemami, podlegamy natowskiemu dowództwu. Jeśli w powietrzu pojawi się jakieś zagrożenie, to o poderwaniu polskiej pary dyżurnych samolotów F-16 decyduje Centrum Dowodzenia NATO. My nie tylko bronimy polskiej granicy - to również granica NATO. Na lądzie jest to też granica Unii Europejskiej - wyjaśnia gen. Drewniak.

Państwo sojusznicze nie może przekazać do państwa niesojuszniczego systemów uzbrojenia bez zgody NATO

Pewnie dlatego decyzja o odmowie przyjęcia Patriotów przez Polskę spotkała się z ostrą krytyką. Komentatorzy w większości nie mają wątpliwości, że przedstawiciele rządu i MON, podejmując taką decyzję po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, doskonale o tym wiedzieli.

Państwo sojusznicze nie może przekazać do państwa niesojuszniczego tego rodzaju systemów bez zgody NATO, czyli wszystkich członków sojuszu. Potwierdziła to niemiecka minister obrony. Oświadczyła, że oferowane Polsce zestawy obrony przeciwlotniczej przeznaczone są do użytku na terytorium NATO.

Przeciwnicy rządowych argumentów uważają, że głównym argumentem przemawiającym za odrzuceniem tej propozycji była obawa, że jej przyjęcie sprawiłoby, iż posypałaby się cała dotychczasowa polityka informacyjna rządu. Oto traktowane przez władze z niechęcią i wielką rezerwą Niemcy wykonują ważny i potrzebny gest, chcąc wzmocnić polską obronę Patriotami... Charakterystyczna jest tu także różnica zdań między rządem i prezesem PiS a prezydentem.

Z MSZ płyną informacje, że jeśli będzie potrzeba i Niemcy dostarczą baterie Patriot w taki sposób, jaki będzie potrzebny polskiej armii, to szef MON będzie te negocjacje kontynuował. Z tak ogólnie sformułowanej definicji trudno określić, kiedy to może nastąpić. Z wypowiedzi MON - takich jak ta, że niemieckie Patrioty to stara wersja z lat 80. i nie są zaawansowane technologicznie - wynika jednak, że w najbliższej przyszłości wydaje się to niemożliwe...