Nie będzie powtórki z rakiety pod Bydgoszczą? Patrioty wkrótce gotowe do działania

Dwie baterie Patriot, zakupione w 2018 r. za 4,75 mld dol., uzyskają gotowość operacyjną w tym roku. Polscy przeciwlotnicy zyskają nowe możliwości. Potrzeby są jednak większe.

Zgodnie z umową Polska pozyskała dwie baterie Patriot wraz z radarami, zintegrowanym systemem dowodzenia IBCS oraz ponad 200 pociskami.

Obie baterie uzyskają w tym roku gotowość operacyjną.

Będą mogły niszczyć rakiety, takie jak ta, która upadła pod Bydgoszczą.

- Trwa odbiór drugiej baterii systemów Patriot zakupionych w ramach pierwszej fazy programu obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu Wisła. Pierwsza bateria przechodzi testy integracyjne przez SICO (System Integration & Check out), które zakończą się do końca czerwca. Natomiast druga bateria, jak myślę, dokona tego spokojnie do końca roku - mówi WNP.PL płk Michał Marciniak, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia, pełnomocnik Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Zintegrowanej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej.

Dodaje, że obie baterie jeszcze w tym roku uzyskają gotowość operacyjną. Ich bazą będzie 27. Dywizjon Obrony Powietrznej w Sochaczewie. W jakie konkretnie miejsca w Polsce będą przerzucone Patrioty, zależeć będzie od wymogów operacyjnych.

Zakończenie procesu SICO to milowy krok na drodze do osiągnięcia wstępnej gotowości operacyjnej przez pododdziały wykorzystujące Patrioty. Polskie i amerykańskie zespoły sprawdzą wszystko: wyrzutnie, radary kierowania ogniem AN/MPQ-65, agregaty prądotwórcze, kabiny dowodzenia i łączności, pociski, kontenery startowe dla rakiet szkolnych.

Końcowym etapem jest sprawdzenie kompletnego systemu Patriot z system dowodzenia i kierowania obroną powietrzną IBCS. Potem nastąpi zgrywanie pododdziałów posiadających Patrioty oraz ćwiczenie certyfikujące.

Dwie własne baterie to dobra wiadomość. Ale potrzebujemy przynajmniej jedenastu

Systemy te wzmocnią zdolności obronne armii nowoczesnymi systemami obrony powietrznej średniego zasięgu. Te, które mamy obecnie na wyposażeniu naszego wojska, są przestarzałe i nie zapewniają takiej ochrony. Do tej pory bez wsparcia wojsk NATO, Patriotów amerykańskich i niemieckich byliśmy praktycznie bezbronni wobec ataków rakiet balistycznych z powietrza.

Przykładem są problemy z rosyjską rakietą manewrującą, która przeleciała ponad pół Polski i spadła do lasu w rejonie Bydgoszczy. Patrioty nad Wisłą to dla naszej armii skok technologiczny.

Wojskowi specjaliści przypominają, że dwie baterie systemów Patriot, choć będą stanowiły istotny wzrost potencjału obronnego Polski, wystarczą najwyżej do ochrony Warszawy.

Jak wyliczyli wojskowi, jedna jednostka ogniowa (4 wyrzutnie) mogłaby osłaniać przed atakami z powietrza obszar o powierzchni ok. 15 tys. km kw. Dla skutecznej obrony przed rakietami balistycznymi Polska potrzebowałaby przynajmniej 11 takich baterii. Będziemy ich mieć 8.

W 2022 r. wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał zapytanie ofertowe (Letter of Request) dotyczące pozyskania kolejnych sześciu baterii systemu Patriot dla II fazy Wisły.

Ale nawet większa liczba Patriotów nie zagwarantuje stuprocentowej pewności, że wszystkie wystrzelone w Polskę rakiety manewrujące zostaną zniszczone.

Nie ma tak skutecznego systemu przeciwlotniczego. Do tego kupiliśmy tylko 208 pocisków PAC-3 MSE, które są bardzo drogie. Jeden taki pocisk kosztuje 4,1 mln dol. Patrioty będą niszczyły przede wszystkim ważne cele, jak balistyczne rakiety manewrujące lecące na dużej wysokości.

Nie będzie też w Polsce strzelań szkoleniowych z Patriotów. Te bowiem odbywają się jedynie na poligonach w USA. To nie koniec wyzwań, jakie w związku z pozyskanymi systemami przeciwlotniczymi stają przed polskimi żołnierzami.

Mamy już pierwsze ogniwa systemu obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu

Podczas tegorocznego Defence24 Day, dotyczącego właśnie obrony powietrznej, gen. bryg. Kazimierz Dyński, szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowe, zastępca inspektora rodzajów wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów SZ, przypomniał, że wraz z wprowadzeniem do wojska nowych systemów obrony powietrznej dokonywane będą też zmiany organizacyjne w strukturach odpowiedzialnych za warstwową obronę powietrzną.

- To nie tylko naziemne systemy przeciwlotnicze czy lądowe systemy obrony powietrznej, które reprezentują wojska rakietowe - mówił generał.

Planowane zmiany strukturalne w jednostkach obrony powietrznej mają na celu stworzenie jednolitych związków taktycznych ze zdolnościami dla wszystkich warstw OPL, włącznie z systemami Wisła.

To one będą osłaniać obszary, obiekty i wojska w zależności od potrzeb. Nie będą sztywno podporządkowane danemu Rodzajowi Sił Zbrojnych. W Wojskach Lądowych pozostanie natomiast towarzysząca (bezpośrednia) obrona przeciwlotnicza.

Wojsko czeka jeszcze wiele pracy, by zbudować taki system. Najważniejsze, że mamy już pierwsze ogniwa planowanego systemu. Czekamy na kolejne.

Kompozycja drugiej fazy Wisły będzie nieco inna niż pierwszej. "Polskie niebo jest jedno"

Płk Marciniak pytany o pozyskanie kolejnych elementów do systemu dla sił zbrojnych podczas Defence24 Day powiedział, że od maja zeszłego roku, kiedy zostało skierowane zapytanie do rządu amerykańskiego w tej sprawie, prowadzone są negocjacje ze stroną amerykańską na temat konfiguracji systemu.

- Główny wysiłek jest położony na prace modernizacyjne, związane z integracją polskich komponentów z systemem IBCS. Mówimy tutaj o polskich radarach czy polskim systemie Narew. Co do kilku umów jesteśmy już po uzgodnieniach ich zakresu. Spodziewamy się w najbliższym czasie zgody Kongresu i zakończenia negocjacji offsetowych - mówił pułkownik.

Podkreślił, że po spełnieniu tych dwóch warunków planujemy podpisać umowy na kolejne elementy systemów Wisła. Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z założeniem programu Wisła pozyskujemy ze Stanów Zjednoczonych tylko to, co jest możliwe w drodze FMS (amerykańska procedura sprzedaży międzyrządowej - Foreign Military Sales), a nie w drodze zakupu komercyjnego. To znaczy, że kompozycja drugiej fazy Wisły będzie nieco inna niż pierwszej.

Zasygnalizował też zmiany strukturalne w systemie obrony powietrznej. - Odchodzimy od wizji obrony nieba Wojsk Lądowych, nieba Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Bronimy nieba Rzeczypospolitej Polskiej - podkreślił zastępca szefa Agencji Uzbrojenia.