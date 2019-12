Nowy czołg powinien powstać przy współpracy z zagranicą i ze stabilnym finansowaniem wynika z rekomendacji jakie dla polskiego czołgu nowej generacji wydał Instytut Sobieskiego.

Pozyskanie czołgu nowej generacji w ramach programu Wilk przewiduje zatwierdzony w październiku przez szefa MON program modernizacji technicznej na lata 2021-2035.

W czwartek (12 grudnia) swoje rekomendacje w sprawie nowego polskiego czołgu przedstawił Instytut Sobieskiego.

Według Instytutu w pracach nad nowym czołgiem powinien uczestniczyć przemysł państwowy i prywatny.



"Musimy mieć świadomość, że program budowy nowego czołgu zajmuje co najmniej dekadę, a potrzeby sił zbrojnych są pilne, więc w naszej ocenie nie jesteśmy w stanie zbudować takiego czołgu własnymi siłami; potrzebujemy partnera zagranicznego" - powiedział autor raportu Wojciech Pawłuszko. Powołał się na przykłady wieloletnich programów nowych czołgów przyjęte przez Francję, Izrael, Koreę Południową czy Turcję.

Dodał, że chodzi o partnera, który dostarczy technologie i będzie gotowy współpracować przy rozwijaniu konstrukcji przez Polskę.

Według Pawłuszki nie ulega wątpliwości, że polskie wojska pancerne potrzebują nowocześniejszego sprzętu niż obecnie posiadany. "Wojska Federacji Rosyjskiej się modernizują, inni nasi sąsiedzi też są zaangażowani w budowę wojsk pancernych. Nie powinniśmy pozostawać w tyle, powinniśmy modernizować nasz park czołgów" - powiedział.

Podkreślił, że program wymaga zabezpieczenia funduszy, z czym "w przeszłości zawsze był problem".



"Druga sprawa to decyzyjność, jeśli zapadnie decyzja, trzeba się jej konsekwentnie trzymać; w przeszłości bywało, że mimo wstępnych planów decyzja na poziomie politycznym i wojskowym nie zapadała, a nawet jeśli zapadała, nie była potem podtrzymywana, zakłady nie miały więc warunków, by w stabilnym otoczeniu rozwijać technologie" - dodał. Eksperci IS przypomnieli fiasko programów czołgów Goryl i Gepard PT-2001 z lat 90.

