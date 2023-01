Nie tylko Bachmut. Rosjanie ruszyli z ofensywą w innym miejscu

Siły rosyjskie kontynuowały ograniczone kontrataki wzdłuż linii Swatowe-Kreminna oraz miast Bachmut i Awdijiwka-Donieck. Dokonały marginalnych zdobyczy terytorialnych w pobliżu Bachmutu, a także miasta Wuhłedar. Ukraińcy mieli nadal atakować w rejonie Kreminnej.

Prawdopodobnie, aby odwrócić uwagę od braku postępów w Bachmucie, siły rosyjskie rozpoczęły ofensywę w rejonie Wuhłedaru w obwodzie donieckim.

Rosjanie prowadzili również ograniczone ataki naziemne w obwodzie zaporoskim. Ukraińskie siły specjalne przeprowadziły nalot na Dniepr w obwodzie chersońskim.

Walki toczą się w pobliżu miejscowości Nowoseliwske, 15 km na północny zachód od Swatowe, gdzie siły rosyjskie i ukraińskie walczą o kontrolę nad autostradą N-26, prowadzącą do Swatowe.

Koniec serialu dotyczącego czołgów dla Ukrainy. Dostanie Leopardy, a także Abramsy.

Według amerykańskiej prasy Niemcy zdecydowały się przekazać Kijowowi swoje Leopardy 2. Ma to być co najmniej kompania. Berlin zgadza się też, aby inne kraje, w tym Polska, wysłały tam swoje Leopardy.

To nie koniec dobrych wiadomości. Według amerykańskiej prasy Waszyngton łagodzi swoje zdanie w sprawie przesłania czołgów Abrams na Ukrainę. Możliwe, że już w najbliższych dniach zapadnie decyzja o wysłaniu na Ukrainę znacznej liczby czołgów Abrams M1.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował na Facebooku, że teraz europejscy partnerzy rozpoczynają starania o przekazanie Ukrainie samolotów F-16.

Kolejne zwolnienia dowódców rosyjskich. Trwa zacięta walka o stołki dowódców operacji

Amerykanie informują, że Rosjanie wysyłają dziesiątki tysięcy zmobilizowanych żołnierzy w rejon Bachmutu. Sytuacja w atakowanym przez Rosjan mieście jest straszna.

Kolejny rosyjski dowódca zwolniony ze stanowiska. Tym razem, według brytyjskiego Ministerstwa Obrony, to generał pułkownik Michaił Teplinski, dowódca sił powietrznodesantowych Rosji (WDW).

Został odsunięty od operacji w Ukrainie prawdopodobnie z powodu debaty na temat zadań, jakie otrzymywały WDW. Według Brytyjczyków to kolejny symptom ciągłych podziałów i walk o hierarchię wśród rosyjskich dowódców operacji na Ukrainie.

Ostrzeżenia przed rosyjską ofensywą. Rosjanie otworzą nowy front walk o Zaporoże?

Ukraiński Sztab Generalny informuje, że na wschodzie kraju, w niektórych miejscowościach obwodu Ługańskiego zaobserwowano, że Rosjanie ewakuują rodziny swoich żołnierzy. Zmniejszyła się liczebności personelu wroga na tym obszarze.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że rosyjskie dowództwo zbiera siły i przygotowuje się do odwetu. Jako cel i prawdopodobny kierunek tej ofensywy niektórzy analitycy wskazują odzyskanie Zaporoża.

Jednak według kanadyjskich wojskowych obawy przed rosyjską, wiosenną ofensywą w celu zagarnięcia pozostałej części Zaporoża, to blef. Armia Władimira Putina jest za słabo wyposażona i niedostatecznie wyszkolona, aby mogła tego dokonać.

Ukraina walczy z korupcją w rządzie. Społeczeństwo będzie o wszystkim informowane

Państwa G7 utworzyły specjalną platformę, nazwaną „finansowym Ramstein” z myślą o koordynacji finansowych projektów pomocowych dla Ukrainy. Będzie działać w trzech głównych kierunkach: krótkoterminowe i długoterminowe wsparcie dla Ukrainy, międzynarodowe finansowanie oraz koordynacja reform i rozwoju sektora prywatnego.

Ukraińcy walczą z korupcją przy zakupach dla wojska. W rządzie trzęsienie ziemi. Stanowisko stracił wiceszef ukraińskiego Ministerstwa Infrastruktury, który zatrzymany został za wzięcie 400 tys. dol. łapówki oraz z wiceminister obrony narodowej, oskarżony o zakupy żywności dla wojska po zawyżonych cenach.

Zdymisjonowano też zastępcę prokuratora generalnego, kiedy media ujawniły, że wyjechał wraz z rodziną świętować Nowy Rok w Hiszpanii. Podobno na tym się nie skończy.

Wagnerowscy traktowani są przez dowódców jak mięso armatnie. Giną setkami

Były bojownik Grupy Wagnera, który trafił do rosyjskiej niewoli opowiedział na nagraniu które trafiło do sieci, że jego oddział, złożony z więźniów, którzy pojechali walczyć na Ukrainę nazwano "niebiańskim tysiącem". Z tysiąca osób, które liczyła grupa, pozostało 20. zdolnych do walki.

Bojownicy z tej grupy traktowani są całkowicie nieludzko. Bez uprzedzenia wysyłani są na zapory minowe, by własnymi ciałami wskazywać ukraińskie stanowiska bojowe, które ostrzeliwuje rosyjska artyleria.