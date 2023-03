Nie tylko Polska. Wiadomo już, które państwa przekażą myśliwce MiG-29 Ukrainie

Decyzje dotyczące przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 są podejmowane w gronie kilku państw; mamy już jasne deklaracje, które to państwa będą – powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Mogę tylko potwierdzić, że te decyzje są podejmowane w gronie kilku państw, natomiast siłą rzeczy nie jest moją rolą, aby w imieniu tych państw to komunikować - powiedział Müller.

Mamy już jasne deklaracje, które to państwa będą, ale umówiliśmy się, że one we własnych terminach i stosownych procedurach tego typu decyzję ogłoszą - dodał.

Zaznaczył, że tak, jak mówił o tym we wtorek premier, w ciągu najbliższych kilku tygodniu jesteśmy w gotowi, aby taką decyzję podjąć w ramach kilku państw, które zdecydowały się na podobny krok.

Decyzje o przekazaniu MiG-ów Ukrainie podejmowane są w gronie kilku państw

Premier Mateusz Morawiecki powiedział we wtorek o przekazaniu myśliwców MiG-29 Ukrainie, że "to może nastąpić w ciągu najbliższych czterech-sześciu tygodni".

Rzecznik rządu zapytany na wtorkowej konferencji prasowej, kto, poza Polską, będzie należał do koalicji przekazującej MiGi-29 oraz o jakiej liczbie samolotów jest mowa, odpowiedział, że szczegóły tych decyzji będą komunikowane w odpowiednim czasie.

"Mogę tylko potwierdzić, że te decyzje są podejmowane w gronie kilku państw, natomiast siłą rzeczy nie jest moją rolą, aby w imieniu tych państw to komunikować" - powiedział Müller. "Mamy już jasne deklaracje, które to państwa będą, ale umówiliśmy się, że one we własnych terminach i stosownych procedurach tego typu decyzję ogłoszą" - dodał.

Zaznaczył, że tak, jak mówił o tym we wtorek premier, "w ciągu najbliższych kilku tygodniu jesteśmy w gotowi, aby taką decyzję podjąć w ramach kilku państw, które zdecydowały się na podobny krok".

Gotowość do przekazania Ukrainie samolotów MiG-29 prezydent Andrzej Duda zadeklarował w ubiegłą środę w wywiadzie dla CNN. "Jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty, i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć" - powiedział prezydent. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot dodał dzień później, że "nie będzie to duża liczba", a Polska jest w tym przypadku gotowa działać w ramach szerszej międzynarodowej koalicji.

Wspieranie Ukrainy, to też zagwarantowanie bezpieczeństwa Polski

Rzecznik rządu został także zapytany o zaplanowane na środę spotkania premiera Morawieckiego z szefem łotewskiego rządu Artursem Krisjanisem Karinsem i premier Islandii Katrin Jakobsdottir.

Müller stwierdził, że Polska i Łotwa mają podobną perspektywę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Europy. "Jesteśmy elementem wschodniej flanki NATO, w związku z tym zarówno Polska, jak i Łotwa bardzo aktywnie wspierają Ukrainę w tych ostatnich miesiącach. Wiemy doskonale, że wspieranie Ukrainy, to też jest zagwarantowanie naszego bezpieczeństwa" - powiedział.

Dodał, że to jeden z głównych tematów rozmów szefów rządów, a kolejnym będzie zbliżający się, zaplanowany na lipiec, szczyt NATO w Wilnie. Zaznaczył przy tym, że kluczową rolę w dyskusjach, jeśli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, odgrywa prezydent Andrzej Duda.

W rozmowach z premier Islandii - dodał - będzie mowa o relacjach dwustronnych, ale kwestia bezpieczeństwa również zostanie poruszona.