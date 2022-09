Niebo nad Polską nigdy nie było tak tłoczne

Takiego natłoku różnego rodzaju statków powietrznych na polskim niebie nie było nigdy. Dziś, oprócz własnych, chronią nas również samoloty państw NATO. To przekaz dla Rosji, że rośnie interoperacyjność i sojusznicza zdolność do obrony wschodniej flanki sojuszu.

Jak nigdy dotąd nasz kraj i cała wschodnia flanka NATO są garnizonem dla coraz większych sił państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Nigdy też na polskim niebie nie można było zobaczyć tak wielu zachodnich samolotów, bezzałogowców oraz śmigłowców.

Wiele z nich przyleciało nad Wisłę po raz pierwszy. Niektóre z nich chcemy nawet kupić. Co to za maszyny?

Kiedy zostaną zrealizowane umowy na uzbrojenie dla polskich sił zbrojnych, podejmowane ostatnio wręcz hurtowo, Polska będzie jedną z najsilniejszych armii NATO. Ten sprzęt nie oczekuje jednak na półkach.

Na dzień, gdy dotrą do nas zakupione amerykańskie samoloty F-35, koreańskie FA-50, drony klasy MALE MQ-9 Reaper oraz Bayraktar TB2, przyjdzie nam jeszcze poczekać. Dlatego, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, tak ważne jest powietrzne wsparcie sojuszników, głównie Stanów Zjednoczonych.

Wzmocnienie sił powietrznych NATO w Polsce i na wschodniej flance ma działać odstraszająco na Kreml. Sojusz pokazuje, że nie lekceważy możliwości eskalacji wojny w Ukrainie i zyskuje czas na dozbrojenie swoich armii. Dla nas najważniejsze obecnie są systemy przeciwlotnicze oraz lotnictwo, bo tego nam wciąż bardzo brakuje.

Jak ważne jest silne powietrzne wsparcie i uzyskanie przewagi w powietrzu dla działań lądowych, pokazuje przykład Ukrainy. Przez to, że Rosjanie takiej przewagi nie zdobyli, Ukraina broni się tak długo, a nawet z powodzeniem kontratakuje.

Sojusznicze lotnictwo na wschodniej flance NATO odgrywa ważną rolę

Dlatego, choć nie jest to temat z pierwszych stron gazet, sojusznicze lotnictwo na wschodniej flance NATO odgrywa ważną rolę i jest nad Wisłą coraz bardziej zauważalne. Takiego ruchu w powietrzu zachodnich maszyn nad Polską nie było wcześniej nigdy.

Spektakularnym tego przykładem było niedawne lądowanie na największym lotnisku w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu amerykańskiego bombowca strategicznego B-52 Stratofortress. Maszyny te stacjonują na Alasce. Do Polski latająca forteca B-52 przyleciała po raz pierwszy i nie był to tylko pokaz.

Samolot uczestniczył w ćwiczeniach, wykonując zadania bojowe. Ten bombowiec dalekiego zasięgu przenosi 31,5 t różnego rodzaju bomb i rakiet konwencjonalnych. Przykładowo może zabrać 51 bomb o wadze ponad 240 kg oraz 20 pocisków manewrujących różnego zasięgu.

Może też przenosić różnego rodzaju bomby jądrowe, jak np. B28, B53, czy B83. Nie jest to już młoda maszyna, bo liczy sobie blisko 70 lat i Amerykanie planują ją zastąpić budowanym właśnie bombowcem B-21 Raider. A mimo to po modernizacji długo jeszcze pozostanie w służbie.

Zjednoczeni w obronie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich i Polski

Z kolei do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku dla wzmocnienia powietrznej ochrony wschodniej flanki NATO, zgodnie z postanowieniami szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie, przyleciało 12 amerykańskich samolotów F-22 Raptor.

Specjaliści wskazują, że to najlepsza z natowskich platform tego typu i o unikatowych zdolnościach. Dzięki technologii stealth są trudne do wykrycia przez radary i systemy przeciwlotnicze.

Osiągają prędkość naddźwiękową bez dopalacza, a dzięki rozwiązaniu pozwalającemu na zmianę kierunku wektora siły ciągu silnika względem własnej osi, mogą wykonywać figury akrobatyczne przy prędkości naddźwiękowej.

Dlatego też są szczególnie chronione. By utrudnić do nich dostęp, maszyny rzadko na dłużej stacjonują w nieamerykańskich bazach. Dla niewtajemniczonych tajemnicą pozostaje też rodzaj działań operacyjnych, które wykonują w Polsce.

Wiadomo, że ćwiczą w powietrznych manewrach, m.in. wspólnie z polskimi pilotami F-16. Podobnie jak 4 włoskie Eurofightery, które wylądowały w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku i będą tam stacjonować przez najbliższe 3 miesiące.

Ich załogi, wspólnie z myśliwcami niemieckimi i węgierskimi, pełnią misję Baltic Air Policing, chroniąc przestrzeń powietrzną państw bałtyckich na Litwie i w Estonii, ale też wspólnie z polskimi pilotami ochraniać będą niebo nad Polską.

Atutem, który wyróżnia te maszyny spośród innych myśliwców tej klasy, jest system PIRATE (Passive Infra-Red Airborne Track Equipment). To urządzenie do pasywnego śledzenia w podczerwieni statków powietrznych, działające jak radar.

Dzięki temu samolot może wykrywać cele, nie emitując żadnego promieniowania, co utrudnia jego namierzenie. System umożliwia też identyfikację celu i naprowadzenie pocisków rakietowych podczas atakowania celów naziemnych.

Na niebie nad Polską można zobaczyć wiele różnego rodzaju statków powietrznych

Wsparcie lotnicze na polskim niebie zapewniają nam też amerykańskie i brytyjskie F-35, F-18, duńskie, belgijskie i rumuńskie F-16, czeskie Gripeny czy niemieckie A 400M, a także bezzałogowe aparaty powietrzne MQ9 oraz tankowce KC-135.

Na niebie nad Polską można też zobaczyć wiele różnego rodzaju śmigłowców bojowych, które wcześniej znaliśmy jedynie ze zdjęć, jak choćby amerykański wielozadaniowy, dwusilnikowy śmigłowiec o dużym udźwigu CH-47 Chinook.

Maszyna ta dzięki dwóm obracającym się w przeciwne strony wirnikom nie wymaga wirnika ogonowego, dzięki czemu może wykorzystać całą moc silników do wznoszenia i wykonywać misje z prędkością do 270 km/h.

Podczas tegorocznych targów obronnych w Kielcach pojawiło się wiele rodzajów śmigłowców. Wśród nich niewątpliwym hitem był pokazywany po raz pierwszy śmigłowiec szturmowy AH-1Z Viper oraz wielozadaniowy Bell UH-1Y Venom, będące na wyposażeniu Korpusu Piechoty Morskiej Marines.

To też efekt wojny w Ukrainie. Na Bałtyk, po raz pierwszy, wpłynął amerykański okręt desantowy USS Gunston Hall, który nawet cumował w gdyńskim porcie, dokąd przypłynął z Łotwy.

Oprócz samolotów uderzeniowych AV-8B, Harrier ma na pokładzie do 26 helikopterów US Navy, m.in. Vipery i Venomy żołnierzy Korpusu Marines. Bell oferował te maszyny Polsce w pakiecie. Viper to propozycja Bella w programie Kruk.

Niedawno jednak wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o wysłaniu zapytania ofertowego do rządu USA w sprawie zakupu 96 śmigłowców szturmowych AH-64 Apache.

Gdyby doszło do tej transakcji, Polska dysponowałaby drugą co do wielkości flotą tych maszyn na świecie, po USA. O zaletach Viperów i Apache WNP.PL informował już wcześniej. Obie maszyny mają wiele atutów, które sprawiają, że należą do najlepszych maszyn w swojej klasie na świecie.

Ostatnio coraz częściej robimy zakupy w ramach pilnej potrzeby operacyjnej

Od 2018 r. w Mirosławcu, gdzie znajduje się 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych, stacjonuje grupa amerykańskich dronów MQ9 Reaper. Żniwiarze, bo tak są nazywane, to supernowoczesne, najbardziej śmiercionośne drony świata. To maszyny o rozpiętości skrzydeł 20 m i zasięgu wynoszącym 1850 km.

Bez lądowania mogą wykonywać misje w powietrzu przez 28 godz. z prędkością maksymalną 482 km/h. Mogą latać na wysokości nawet do 15 km. Do tego zabierają ok. 1,4 t uzbrojenia. M.in. laserowo sterowane bomby z rodziny GBU czy przeciwpancerne pociski kierowane AGM-114 Hellfire, rakiety powietrze-powietrze AIM-9X Sidewinder czy pociski AIM-120 AMRAAM.

Dzięki integracji ze stacjami radiolokacyjnymi Leonardo Seaspray mogą wykrywać cele nawet z odległości ponad 590 km.

Polska, w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, związanej z sytuacją na wschodniej granicy, zdecydowała w marcu 2022 r. o zakupie amerykańskich Reaperów. Jak na razie szczegóły nie są znane, nie wiadomo nawet, czy w ogóle do zakupu dojdzie. Jeśli tak będzie, to polski oręż powietrznego odstraszania znacznie się powiększy.

Najważniejszy wniosek, jaki nasuwa się nieodparcie nie od dziś, to trudna do przecenienia rola, jaką w zapewnieniu bezpieczeństwa naszego kraju odgrywa przynależność Polski do NATO. Dlatego tak trudno zrozumieć sens walki, jaką toczymy z niektórymi naszymi sojusznikami.

Niemcy, nasz najbliższy sojusznik na Zachodzie, jest tego spektakularnym przykładem. Wciąż też powraca pytanie: czy taka wojna ma sens? Czy służy jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego i naszej w nim roli?