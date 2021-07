Niejasne kulisy odwołania prezesa bydgoskich zakładów zbrojeniowych

Nagłe odwołanie prezesa Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy budzi sprzeciw pracowników. - Załoga jest bardzo zdeterminowana. Na razie robimy wszystko, żeby do większych protestów nie doszło, ale tak traktować załogi i przedstawicieli załogi w radzie nadzorczej nie można - mówi w rozmowie z WNP.PL Maciej Ostrowski, przewodniczący jednego z zakładowych związków zawodowych.

Pytania bez odpowiedzi

Poszukiwania prezesa

- Zapytaliśmy wprost, jakie są merytoryczne podstawy do tego, aby odwołać prezesa zarządu i ci panowie nie znali takich przyczyn. To był maj, teraz mamy lipiec i sytuacja się powtarza. Ponownie nie podaje się przyczyn odwołania prezesa - mówi Maciej Ostrowski.Jak informuje nasz rozmówca, rada nadzorcza nie chciała się wczoraj spotkać z przedstawicielami związków zawodowych. Udało się im jednak w czasie przerwy w obradach wejść na salę i porozmawiać z jej członkami.- Pytaliśmy, czy są merytoryczne przyczyny odwołania i znów nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi - dodaje związkowiec.O to, co stoi za odwołaniem Leszka Walczaka, redakcja WNP.PL zapytała Polską Grupę Zbrojeniową, w skład której wchodzą bydgoskie zakłady. Jednak w odpowiedzi usłyszeliśmy, że kwestie powoływania i odwoływania prezesa zarządu oraz pozostałych członków zarządu spółek zależnych od PGZ należą do kompetencji rad nadzorczych tych spółek.- W związku z powyższym właściwe do udzielenia odpowiedzi na te pytania są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 - poinformowała WNP.PL Beata Perkowska, kierownik działu komunikacji PGZ.WZL nr 2 w odpowiedzi na nasze pytanie poinformowały, że "uchwała Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 z dnia 12 lipca 2021 r. nie podaje przyczyn odwołania ze stanowiska dotychczasowego prezesa zarządu, Leszka Walczaka" - czytamy w informacji biura prasowego Zakładów.Załoga WZL w Bydgoszczy nie zamierza jednak odpuszczać. W środę, 14 lipca organizacje związkowe wystosują pismo do prezesa PGZ z prośbą o spotkanie, na którym chcą zadać ponownie pytania o przyczyny odwołania i sytuację w spółce.- Wtedy zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie - mówi Maciej Ostrowski i dodaje, że załoga jest bardzo zdeterminowana. - Na razie robimy wszystko, żeby do większych protestów nie doszło, ale tak traktować załogi i przedstawicieli załogi w RN po prostu nie można - podsumowuje nasz rozmówca.Na razie rada nadzorcza Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 rozpisała postępowanie kwalifikacyjne na następcę odwołanego Leszka Walczaka. Do czasu zakończenia procedury funkcję prezesa pełnić będzie Szymon Dankowski, członek zarządu i i dyrektorowi rozwoju produktu i jakości WZL Nr 2.