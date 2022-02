Niemcy chcą zapewnić NATO więcej żołnierzy i systemów uzbrojenia

Niemcy wzmocnią NATO dodatkowymi żołnierzami i systemami uzbrojenia - zapowiedziała w piątek minister obrony Christine Lambrecht. - Niemcy są wiarygodnym partnerem w NATO, a sojusznicy mogą na nich polegać – zapewniła.

- Dostarczymy więcej żołnierzy. Zajmiemy się także obserwacją z powietrza i obroną przeciwlotniczą. Teraz koordynujemy szczegóły w ramach NATO - powiedziała Lambrecht.



- Mamy największy po USA wkład w NATO, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy. Obecnie jest to ok. 13 tys. żołnierzy w siłach szybkiego reagowania - dodała.



W piątek wieczorem Lambrecht poinformowała, że Niemcy skierują na Słowację ok. 150 żołnierzy. Słowacja poprosiła o wsparcie w ramach NATO.



Lambrecht wyraziła zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie. Dodała, że szanse na dialog z prezydentem Rosji Władimirem Putinem maleją.



- Pokazujemy, że nie dajemy się zastraszyć - podkreśliła Lambrecht.



- Atak na jednego sojusznika byłby atakiem na nas wszystkich, z poważnymi konsekwencjami dla Rosji. Putin jest tego świadomy - zaznaczyła minister w wypowiedzi dla agencji dpa.