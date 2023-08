Niemcy dają Ukrainie pociski, które są bardzo groźne dla Rosji

Tak groźnej broni Ukraińcy jeszcze nie mieli. Jak przekazał szef stałej delegacji przy Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO Igor Czerniew, niemiecki parlament osiągnął konsensus w sprawie przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Taurus. Te manewrujące pociski mają zasięg 500 km.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Siły ukraińskie 7 sierpnia nadal atakowały w pobliżu Bachmutu, ale nie posunęły się naprzód. Żołnierze atakowali też pozycje rosyjskie w obwodzie zaporoskim.

Po pociskach dalekiego zasięgu, które przekazali Ukrainie Francuzi, Ukraina może dostać wkrótce jeszcze groźniejszą broń o zasięgu 500 km z Niemiec.

Białorusini podali, że w rejonie przesmyku suwalskiego, niedaleko polskiej i litewskiej granicy będą prowadzone ćwiczenia białoruskiej armii.

Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar poinformowała, że na południe od Bachmutu toczą się walki, a epicentrum działań wojennych w minionym tygodniu była wschodnia Ukraina. Siły ukraińskie nadal atakowały w pobliżu Bachmutu, ale nie posunęły się naprzód.

Armia ukraińska nacierała też na południu kraju w rejonie wsi Mała Tokmaczka i Robotyne w obwodzie zaporoskim. Działania są jednak utrudnione przez betonowe bariery, które Rosjanie wybudowali, by spowolnić ukraińskie natarcie w stronę Melitopola i Morza Azowskiego.

Według serwisu Ukrinform minionej doby doszło do 37 starć bojowych. Wojska rosyjskie podejmowały nieudane próby przywrócenia utraconej pozycji w pobliżu wsi Robotyne.

Rosyjskie MON podało, że wojska ukraińskie przeprowadziły 7 sierpnia nieskuteczne ograniczone ataki naziemne w rejonie Kreminnej. Wojska rosyjskie odparły ich ataki w rejonie lasu w pobliżu Serebrjańska oraz w pobliżu miejscowości Torske, kilkanaście kilometrów od Kreminnej.

Natomiast siły rosyjskie przeprowadziły 7 sierpnia operacje ofensywne wzdłuż linii Kupyansk-Swatowe-Kreminna i na niektórych odcinkach frontu posunęły się naprzód. Jak podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną Rosjanie zajęli Nowoselewskie.

Do zwycięstwa Ukrainy najbardziej potrzebna jest cierpliwość. Kontrofensywa zwolniła

Według rosyjskiego MON w ciągu ostatnich trzech dni siły rosyjskie na froncie posunęły się naprzód o 3 km w głąb ukraińskiej obrony na kierunku Kupiańska. Rosjanie w ciągu minionej doby przeprowadzili 7 ataków rakietowych i 42 naloty i 66 ataków z systemów rakietowych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział argentyńskiemu serwisowi informacyjnemu La Nacion, że tempo działań kontrofensywnych jest wolniejsze niż oczekiwano i stwierdził, że do zwycięstwa Ukrainy potrzebna jest cierpliwość.

Rzecznik ukraińskiego Południowego Dowództwa Operacyjnego, kapitan pierwszego stopnia Nataliya Humenyuk, zauważyła, że ukraińskie ataki na mosty Czonhar i Henichesk wymierzone były w rosyjskie plany i strategie oraz miały na celu zahamowanie zdolności sił rosyjskich do dostarczania zaopatrzenia i personelu na front.

Analitycy przypominają, że ukraińskie władze deklarowały wielokrotnie, iż celem działań armii w ramach kontrofensywy jest zdegradowanie rosyjskiej logistyki i zdolności obronnych, by stworzyć dogodne warunki do przyszłych działań kontrofensywnych.

Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) podobne działania prowadziła Ukraina przed wyzwoleniem części obwodu chersońskiego. Rosyjskie wojska zostały zmuszone do wycofania się po tym, jak armia ukraińska skutecznie zniszczyła zasoby na zapleczu i logistykę przeciwnika.

Białoruskie ćwiczenia w pobliżu polskiej granicy na poligonie Gożski niedaleko Grodna

Ukraińcy czekają na amerykańskie F-16. Na razie otrzymali pierwszy symulator tego samolotu.

The Wall Street Journal cytuje Ołeksandra Kamyszina, ministra przemysłu strategicznego, który powiedział, że tylko w lipcu Ukraina wyprodukowała dwa razy więcej amunicji do moździerzy i artylerii niż w całym 2022 r.

Białoruskie Ministerstwo Obrony ogłosiło rozpoczęcie ćwiczeń dowódczo-sztabowych 6. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Gwardii. Szkolenie odbywa się na poligonie Gożski niedaleko Grodna oraz w jego okolicy.

Białoruskie wojska będą szkolić się w prowadzeniu intensywnych działań obronnych i ofensywnych m.in. w pobliżu granicy z Litwą i w okolicy tzw. przesmyku suwalskiego.

Brytyjski MON ocenia, że spadła intensywność działania rosyjskiego lotnictwa. Podkreślono, że w okresie letnim rosyjskie lotnictwo bojowo-taktyczne wykonywało zwykle ponad 100 lotów bojowych dziennie. Jednak prawie zawsze ograniczają się one do działań nad terytorium tymczasowo kontrolowanym przez Rosję ze względu na zagrożenie ze strony ukraińskiej obrony powietrznej.

Kolejne rakiety dalekiego zasięgu dla ukraińskich obrońców z Francji i Niemiec

Według Washington Post dotychczasowa pomoc Ukrainie osiągnęła 66,2 mld dol., z czego pomoc wojskowa to 43,1 mld dol., wsparcie gospodarcze to 20,5 mld dol., a kolejne 2,6 mld dol. to pomoc humanitarna.

Stało się tak, jak deklarował podczas szczytu NATO w Wilnie prezydent Francji Emmanuel Macron. Poinformował wówczas o planach wsparcia Ukrainy pociskami manewrującymi o zasięgu 290 km SCALP. Broń ta jest już używana przez ukraińskich obrońców.

Dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Oleschuk powiedział, że bombowce Su-24 musiały przejść modernizację, aby mogły przenosić dostarczane przez Francję pociski SCALP oraz bliźniacze brytyjskie Storm Shadow.

Kolejna dobra informacja dla Ukrainy. Jak przekazał szef stałej delegacji przy Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO Igor Czerniew, niemiecki parlament osiągnął konsensus w sprawie przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Taurus.

Olaf Scholz znalazł się pod ogromną presją nie tylko opozycji, ale także własnej partii, której przedstawiciele nalegali, aby broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainie dostarczyć rakietowe pociski manewrujące Taurus. Z ich pomocą ukraińscy żołnierze mogliby np. pokonać rosyjskie pola minowe i odzyskać terytorium.

Pociski te o zasięgu do 500 km są bardzo zaawansowane technicznie i mają potężną głowicę o wadze 481 kg, przez co ich siła rażenia jest ogromna. Ważną cechą rakiety jest technologia stealth, dzięki której jej wykrycie jest niezwykle trudne.

Możliwa zmiana warunków przystąpienia do negocjacji pokojowych ze strony ukraińskich władz

Szczerość Dmitrija Pieskowa, który powiedział, że "wybory prezydenckie w Rosji nie są demokracją, lecz kosztowną biurokracją". Stwierdził też, że kolejne wybory okażą się zwycięskie dla Władimira Putina. Jego zdaniem zdobędzie ponad 90 proc. głosów.

Pojawiły się nowe informacje o kulisach negocjacji w Arabii Saudyjskiej, gdzie odbył się szczyt pokojowy dotyczący wojny w Ukrainie. Według The Wall Street Journal podczas rozmów miało dojść do zmiany warunków przystąpienia do negocjacji pokojowych ze strony ukraińskich władz.

Ukraińcy mieli nie upierać się przy spełnieniu kluczowego dotychczas warunku rozpoczęcia negocjacji pokojowych, czyli wycofania rosyjskich żołnierzy z terytorium Ukrainy. Wysłannicy z Kijowa mieli nie forsować projektu Zełenskiego. Z kolei zagraniczne delegacje nie namawiały ukraińskiej strony do ustępstw.

Ukrainie udało się wymienić kolejną grupę jeńców. Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak przekazał, że 22 kolejnych ukraińskich żołnierzy wróciło z rosyjskiej niewoli do domu.