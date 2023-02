Niemcy mają problemy z budową czołgowej koalicji. Sojusznicy wycofują się

Pancerne koalicje w kłopotach. Ta pod przewodnictwem Niemiec może przekazać Ukrainie zaledwie 17 Leopardów 2A6. Jak twierdzą niemieckie media większość sojuszników wstrzymuje się lub nawet całkowicie wycofuje ze swoich deklaracji o ich dostawach.

W Bachmucie, na terenie podmiejskich dacz, toczą się zacięte walki.

Trwa międzynarodowa ofensywa dyplomatyczna. Jej celem jest kwestia pomocy militarnej dla Ukrainy.

Rosjanie wystrzelili w nocy nad Ukrainą 32 pociski manewrujące, z czego połowa została zestrzelona.

W Donbasie rozpoczęła się nowa faza wojny, już nazywana ofensywą. Rosyjskie ataki przerwały stagnacje na froncie, przynoszą Rosjanom niewielkie zdobycze terytorialne, ale Ukraińcy wciąż się bronią, zadając agresorowi duże straty.

Według analityków Ukraińcy tracą kwartalnie 60-80 czołgów, około 100 wozów piechoty. To duże straty, które należałoby jak najszybciej uzupełnić, jeśli Ukraina ma wytrzymać rosyjską ofensywę.

Jeśli chodzi o samoloty, to Amerykanie wciąż są niezdecydowani. Widzą też inne rozwiązania, jak wysłanie Kijowowi poradzieckich myśliwców MiG-29.

Padła deklaracja, że jeśli chodzi o jakiekolwiek samoloty, które miałyby być dostarczone przez Polskę, to Stany Zjednoczone nigdy nie powstrzymywały naszego kraju przed ich wysłaniem Ukrainie. Według Andrzeja Dudy decyzja o przekazaniu samolotów F-16 musi być wspólną decyzją sojuszu.

Kłopoty z przekazaniem batalionów czołgów Leopard 2 Ukrainie. Jest ich mało

Berlin jest osamotniony, jeśli chodzi o koalicję pancerną dla Ukrainy. Dania i Holandia wycofują się z kolacji dostawców czołgów Leopard 2. Chcą przekazać pieniądze na wyremontowanie 100 wozów Leopard 1 z niemieckich magazynów. Finlandia i Szwecja chcą przekazać Ukrainie czołgi Leopard, ale pod warunkiem, że staną się w końcu członkami NATO.

Niemcy wskazują też, że problem z dostawami może mieć również rząd w Warszawie. Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" przypomina, że rząd PiS, który nawykowo robi z Niemiec kozła ofiarnego, najwyraźniej ma problemy z wniesieniem własnego, chełpliwie zapowiadanego wkładu w planowane bataliony Leopardów 2.

Polska zadeklarowała przekazanie Ukrainie 14 Leopardów 2A4. Kanada zaoferował 4 czołgi, a Norwegia 8 Leopardów 2 oraz 4 wozy bojowe. Hiszpania wciąż nie podjęła decyzji.

Wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział w Brukseli, że ta część pomocy dla Ukrainy, która dotyczyła budowy batalionu czołgów w zasadzie jest sfinalizowana. Teraz jeszcze tylko trwa szkolenie ukraińskich czołgistów w Polsce.

Prezydent USA w Warszawie. To będzie wizyta, która skupi na sobie uwagę całego świata

Unia Europejska wprowadziła kolejne sankcje wobec Rosji dotyczące zakazu handlu i kontroli eksportu technologii o wartości 11 miliardów euro.

Od 20 stycznia Polska stanie się centrum światowej uwagi. Do Warszawy przeleci już po raz 2. w ciągu roku prezydent USA Joe Biden. Z Warszawy popłynie przesłanie do całego demokratycznego świata. To będzie najważniejsza mowa polityczna obecnych czasów. Na spotkanie prezydent USA zaprasza Polaków i Ukraińców.

Kontrwywiad odtajniła raport, w którym znajdują się zdjęcia wskazujące niepodważalnie, że drony używane przez Rosjan mają te same elementy co irańskie. Według brytyjskiego dziennika "The Guardian" to przekonujący dowód, że Iran, wbrew wielokrotnym zapewnieniom, dostarcza Rosji drony używane do bombardowania Ukrainy.

Według brytyjskiego ministerstwa obrony rosyjski przemysł zbrojeniowy jest w fatalnej kondycji i nie może zapewnić armii Federacji Rosyjskiej dostaw amunicji oraz sprzętu na odpowiednim poziomie.

Kreml boi się, że Rosjanie poznają prawdziwą liczbę zabitych żołnierzy

Kilkunastu rosyjskich rezerwistów z obwodu kaliningradzkiego, regionu graniczącego z Polską, zbuntowało się przeciwko decyzjom swoich przełożonych i odmówiło udziału w natarciu na ukraińskie pozycje w Donbasie.

Twierdzą, że sytuacja u nich na froncie jest straszna. Mają dwa wyjścia: albo iść do ataku i zginąć, albo zdezerterować i trafić do więzienia. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji o takich przypadkach.

Ukraiński Sztab Generalny podał informację, że Rosjanie starają się ukryć swoje straty w wojnie z Ukrainą, paląc ciała poległych w krematorium na anektowanym Krymie koło miejscowości Krasna Horka. Przez całą dobę spalane są tam ciała zabitych żołnierzy i najemników.