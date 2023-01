Według portalu Table.Media Niemcy mogą dłużej pozostać na czele grupy zadaniowej NATO. Niemcy od stycznia tego roku przejęły od Francji dowództwo na siłami wysokiej gotowości (VJTF).

Niemcy, które w styczniu tego roku przejęły od Francji roczne dowództwo nad siłami wysokiej gotowości bojowej NATO, mogą utrzymać swój status także przez pierwsze miesiące 2024 roku.

Jak podał portal zajmujący się problematyką wojskową Table.Media, może się tak stać z powodu opóźnień technicznych i organizacyjnych zgłaszanych obecnie przez Wielką Brytanię. Armia brytyjska oficjalnie powinna przejąć dowództwo od 1 stycznia przyszłego roku.

Bundeswehra objęła 12 miesięczne dowództwo nad Połączonymi Siłami Zadaniowymi Bardzo Wysokiej Gotowości Bojowej (VJTF). Oznacza to zobowiązanie do utrzymywania w w gotowości do 2700 żołnierzy w ramach sił szybkiego reagowania, które powinny być operacyjnie przygotowanie do podjęcia działań w ciągu 24 do 48 godzin.

Do dyspozycji oddziałów pozostaje także sprzęt i wyposażenie, które natychmiast powinno zostać przetransportowane w miejsce rozlokowania oddziałów NATO. Brygady, które zostają włączone do tych struktur, przypisane są przez trzy lata do nowego dowództwa.

Działają w trzech fazach organizacyjnych: rozmieszczenie, odpoczynek i wycofanie z aktywnej służby. W tym okresie te oddziały nie mogą być dostępne dla Naczelnego Dowództwa Paktu Północnoatlantyckiego w przypadku konieczności wykonywania innych misji pokojowych lub wypełniania zobowiązań międzynarodowych NATO.

VJTF zostało powołane do życia jako odpowiedź na aneksję Krymu dokonaną przez armię rosyjską w 2014 roku