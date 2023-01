Niemcy otrzymały wniosek Polski o przekazania Leopardów Ukrainie. Rozpoczęto procedury

Wpłynął wniosek z Polski w sprawie przekazanie Ukrainie niemieckich czołgów Leopard 2. - Rozpoczęto niezbędne uzgodnienia i procedury, które trwają i są prowadzone z niezbędną pilnością - poinformowało niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę.

Apeluję do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami - chodzi o bezpieczeństwo całej Europy - zaznaczył wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, wymagana jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO.

"Wpłynął wniosek z Polski w sprawie przekazanie Ukrainie niemieckich czołgów Leopard 2. - Rozpoczęto niezbędne uzgodnienia i procedury, które trwają i są prowadzone z niezbędną pilnością" - poinformowało niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu.

Rzeczniczka ministerstwa zwrócił też uwagę, że "zgoda musi być formalnie udzielona przez BMVg (Ministerstwo Obrony Niemiec)", ponieważ chodzi "Länderabgabe" (oddanie sprzętu przez kraj użytkujący, w takim przypadku zgodę krajowi wnioskującymi wydaje niemiecki MON w uzgodnieniu z innymi ministerstwami - red.)

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami - chodzi o bezpieczeństwo całej Europy - poinformował we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, wymagana jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO.

Niemiecki rząd zamierza szybko rozpatrzyć wniosek o czołgi dla Ukrainy

W miniony piątek w amerykańskiej bazie w Ramstein odbyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Nie przyniosło ono jednak rozstrzygnięcia w postaci zgody Niemiec na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2, o co od dawna zabiega Ukraina i na co coraz mocniej naciska wiele państw m.in. Polska.

W niedzielę szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock powiedziała, że na razie pytanie ze strony Polski w sprawie Leopardów nie zostało zadane, ale gdyby padło, Niemcy nie stanęłyby na przeszkodzie.

We wtorek rzecznik niemieckiego rządu potwierdził, że polski wniosek wpłynął i że niemiecki rząd zamierza go szybko rozpatrzyć.

Również we wtorek minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapewnił o zgodzie Niemiec na szkolenia żołnierzy z Ukrainy na czołgach Leopard. "Nie stoimy na drodze do tego" - powiedział Pistorius w Berlinie na konferencji prasowej razem z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.