Niemcy pokazali, jak chronić przemysł obronny. Przepisy "pożyczyli" od Polski

W okresie pandemii z Niemiec do Polski płynęły ciekawe informacje. Ostatnia dotyczyła wycofania ok. 10 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech i możliwości przerzucenia części z nich do Polski, by wzmocnić wschodnią flankę NATO. Ale dziś nie o tym. Postanowiliśmy powrócić do przyjętej niedawno przez Niemcy ustawy federalnej o przyspieszonych zamówieniach w sektorze obrony i bezpieczeństwa. Dlaczego?

Niemiecka ustawa federalna o przyspieszonych zamówieniach w sektorze obrony i bezpieczeństwa oraz lepszym zabezpieczeniu interesów krajowej zbrojeniówki warta jest dokładniejszej analizy z perspektywy polskich regulacji w tym obszarze.

W okresie pandemii COVID-19 i spowolnienia gospodarczego tendencje do ochrony interesu narodowego i wzmacniania przemysłu krajowego znacznie się uwidoczniły.

Najważniejsze państwa UE poszerzają ścieżkę prawną, by składać więcej zamówień we własnym przemyśle obronnym, powołując się na interes bezpieczeństwa kraju. Czy Polska jest w gronie państw chroniących własny przemysł obronny poprzez kierowanie do niego zamówień?