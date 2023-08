Niemcy rezygnują z 2-procentowego celu wydatków na obronność w ustawie

Niemcy zapowiadały przeznaczenie 2 proc. PKB rocznie na cele obronności i zapisanie tego w prawie. Ale teraz rząd wycofał się z tego planu – informuje w czwartek portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Rząd federalny odchodzi od planu prawnego zapisania 2-procentowego celu w wydatkach na obronę - potwierdził rzecznik rządu w środę podczas konferencji prasowej. Tym samym przyjęty wcześniej przez rząd projekt nowelizacji ustawy o finansowaniu został usunięty.

MSZ wypowiedziało się przeciwko definicji prawnej, której domagało się MON - argumentując, że obecny stan prawny jest wystarczający. Ponadto prawne definiowanie dokładnego procentu może być "problematyczne" z tego powodu, że specyfikacje NATO dotyczące obronności mogą ulec zmianie - dowiedziało się RND.

Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w lipcu w Berlinie, kanclerz Olaf Scholz zapewnił, że rząd chce wydawać na obronność 2 proc. produktu krajowego brutto w dłuższej perspektywie, zgodnie z decyzją NATO.

"Zdecydowaliśmy, że te 2 proc. chcemy przeznaczyć na obronność. W przyszłym roku po raz pierwszy uda nam się to osiągnąć ze środków budżetowych i funduszu celowego. I powtarzam to, co już mówiłem przy wielu okazjach: tak pozostanie, nawet jeśli fundusz specjalny zostanie wykorzystany" - mówił wówczas Scholz.

Obecnie rząd deklaruje, że nadal będzie przestrzegać 2-procentowego celu, choć bez prawnego zobowiązania po usunięciu odpowiedniego fragmentu z ustawy o środkach budżetowych.