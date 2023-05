Niemcy: Szef MSZ Ukrainy przestrzega przed zbyt dużymi oczekiwaniami co do wiosennej kontrofensywy

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba przestrzegł przed zbyt dużymi oczekiwaniami co do spodziewanej wiosennej ofensywy ukraińskiej armii mającej wyzwolić tereny okupowane przez wojska rosyjskie. "Nie traktujcie tej kontrofensywy jako ostatniej, bo nie wiemy, co z niej wyniknie" - powiedział "Bildowi" szef ukraińskiej dyplomacji.

Jego zdaniem, tylko jeśli ta ofensywa doprowadzi do wyzwolenia okupowanych terenów, będzie ostatnią. "Ale jeśli nie, oznacza to, że musimy przygotować się do następnej kontrofensywy" - stwierdził Kułeba.

Minister podkreślił, że Ukraina potrzebuje znacznie więcej broni do walki z rosyjskim okupantem. "Ponieważ by wygrać wojnę, potrzeba broni, broni i jeszcze raz broni" - powiedział Kułeba. Dodał, że wiele zależy od Niemiec, które w postaci koncernu Rheinmetall mają "swego rodzaju tytana przemysłu zbrojeniowego w Europie i prawdopodobnie na świecie".

Według Kułeby oprócz amunicji, czołgów i systemów obrony powietrznej Ukraina potrzebuje też nowoczesnych myśliwców F-16 i Kijów liczy w tej kwestii na wsparcie Berlina. Inaczej niż w przypadku czołgów Leopard, tutaj decyzja nie należy do Niemiec, ale do USA.

"To, czego oczekujemy od Niemiec, to aktywna rola w budowaniu koalicji państw: kto przekona Stany Zjednoczone do wciśnięcia zielonego guzika?"; Niemcy mogłyby tu wiele zrobić - oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji.

Z Berlina Berenika Lemańczyk