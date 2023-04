Niemcy: Wicekanclerz Habeck: widzę Ukraińców, którzy z niezłomną siłą walczą o swoją wolność

Jestem pod wrażeniem siły Ukraińców, którzy z niezłomną siłą walczą o swoją wolność; nie przestajemy wspierać Ukrainy - przekazał wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck po swojej wizycie na Ukrainie.

Niemiecka pomoc to wsparcie "niezbędnymi pieniędzmi, ciężką bronią i amunicją, pomocą w odbudowie; to jest moje przesłanie do prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego, do wszystkich Ukraińców" - napisał Habeck w mediach społecznościowych (https://tinyurl.com/4948awyr).

Wicekanclerz odwiedził Kijów w poniedziałek. Do stolicy Ukrainy przyjechał z małą delegacją przedstawicieli niemieckiego biznesu.

Po wizycie w stolicy Ukrainy Habeck poinformował, że niemiecki koncern farmaceutyczno-chemiczny Bayer zainwestuje na Ukrainie 60 mln euro. Ponadto firma Fixit produkująca materiały budowlane rozszerzy swoje zdolności produkcyjne w zakresie materiałów budowlanych na Ukrainie, niemal je podwajając - powiedział wicekanclerz w poniedziałek wieczorem telewizji ZDF. W kontekście powojennej odbudowy jest to "pilnie potrzebne" do naprawy dróg, budynków i mostów - dodał Habeck.

Z Berlina Berenika Lemańczyk