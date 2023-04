Niemcy wycofają Patrioty z Polski

Do czerwca niemiecki system obrony powietrznej Patriot zostanie wycofany z terytorium Polski. - Berlin stara się jak najlepiej wykorzystać swoje ograniczone zasoby wojskowe - wyjaśnił rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony.

Zgodnie z aktualnymi planami Bundeswehry do czerwca niemiecki system obrony powietrznej Patriot zostanie wycofany z terytorium Polski.

"Berlin stara się jak najlepiej wykorzystać swoje ograniczone zasoby wojskowe. O planach poinformowano kraje" - powiedział rzecznik ministerstwa obrony, cytowany przez grupę medialną Funke.

Stacjonowanie Patriotów w Polsce powinno zakończyć się w czerwcu, podczas gdy na Słowacji do końca roku - dodał rzecznik.

Reuters przypomina, że Niemcy wysłały pierwsze jednostki Patriot do Polski w styczniu, natomiast na Słowację dotarły one z krajów partnerskich NATO w marcu ubiegłego roku, krótko po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, by wzmocnić obronę wschodniej flanki Sojuszu.

Niemiecka dpa cytuje przewodniczącą niemieckiej komisji obrony Marie-Agnes Strack-Zimmermann, która w wypowiedzi dla grupy Funke powiedziała: "misje muszą być stale kontrolowane i oceniane". "Jeśli sytuacja na to pozwala, to zmiana ma sens" - stwierdziła i dodała:"potrzebujemy elastyczności, ponieważ nie mamy nieskończonego sprzętu".

Propozycja rozlokowania niemieckich Patriotów w Polsce została wysunięta przez Niemcy po upadku rakiety w przygranicznym Przewodowie 15 listopada ubiegłego roku.